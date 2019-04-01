رؤساء شركات صناعية لـ"سبق": الاقتصاد السعودي يشهد نموًا متوازنًا ومدروسًا في عهد الملك سلمان

أكدوا أن زيارة خادم الحرمين تحمل في طياتها الخير للأجيال القادمة

أكد عددٌ من رؤساء شركات البتروكيماويات والكيميائيات الكبرى في مدينة الجبيل الصناعية أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للمنطقة الشرقية تحمل في طياتها الخير الكثير، مشيدين بما يشهده القطاع الصناعي في المملكة من تقدم وما يحققه من إنجازات تاريخية غير مسبوقة ولاسيما في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والمعادن.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات والرئيس التنفيذي، المهندس صالح بن محمد باحمدان، أن هذه الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمنطقة الشرقية تأتي تجسيدًا للأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة كعاصمة للصناعات أسوة ببقية المناطق في مملكتنا الحبيبة.

وأضاف المهندس باحمدان أن هذه الزيارة تأتي أيضًا في إطار التلاحم الكبير بين القيادة والمواطن، وهي تحمل في طياتها الخير والبركة لأبناء الوطن وللأجيال اللاحقة، ففي كل زيارة لولاة الأمر نلمس من الاهتمام بالمشروعات الصناعية والخدمية التي يتم افتتاحها أو وضع حجر الأساس لها لتصب في خدمة الوطن والمواطن من خلال تعزيز الاقتصاد والنمو في شتى المجالات، كما أوضح أن الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة من النمو المتوازن والمدروس بحيث اجتذب إليه أغلب الدول الصناعية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشددًا على أن مسيرة العطاء والنمو في عهد الملك سلمان رعاه الله تتواصل لتلبي طموحات المواطنين، وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مرتكزات على جميع الأصعدة لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمتعاقبة.

من جانب آخر، رحب الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل بن محمد الفقير، بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- للمنطقة الشرقية، وقال خلال حديثه لـ"سبق": "إنني أصالة عن نفسي ونيابة عن كل زملائي في صدارة لا يسعنا سوى أن نعبر عن ابتهاجنا وامتناننا البالغين بهذه الزيارة الكريمة، التي تحمل الخير والبركة للمنطقة الشرقية وأهلها".

وأضاف: "تحظى المنطقة الشرقية باهتمام ودعم كريم من لدن قيادتنا وحكومتنا الرشيدة ما يعزز من ثقلها الصناعي والاجتماعي؛ حتى أصبحت واجهة حضارية وعمرانية يُشار لها بالبنان"، لافتًا إلى أن صدارة تفخر بأنها من على قائمة الشركات الوطنية التي تُسهم في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

فيما رحب الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المهندس عبدالله بن مقبل القرعاوي، باسمه وباسم مجلس إدارة الشركة وجميع الموظفين بمقدم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للمنطقة الشرقية، وقال القرعاوي لـ"سبق": المنطقة الشرقية تعيش هذه الأيام فرحة كبيرة بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم وسدد على الخير خطاهم.

وأردف: بلا شك أن وطننا الغالي يعيش نهضة تنموية كبيرة على كل الأصعدة، وما زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية إلا تجسيد للاهتمام المتواصل من قبله حفظه الله ومن سمو ولي عهده الأمين بكل مناطق ومحافظات وطننا الغالي وتأتي أيضًا لدعم التنمية ووضع لبنة جديدة من لبنات البناء في المنطقة أسوة بمناطق المملكة الأخرى التي شهدت دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين، ويشهد وطننا الغالي في عهد الزاهر تنمية غير مسبوقة في كل المجالات سواء الاقتصاد أو التعليم أو البنية التحتية وغيرها من المجالات الأخرى التي تشهد تطورًا كبيرًا هدفه رفاهية الوطن والمواطن.