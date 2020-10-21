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الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية الأحد المقبل

إلى ثلاث مدن (الرياض وجدة والدمام)

أعلنت شركة طيران الكويت اليوم أنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءًا من 25 أكتوبر الجاري.

وقال طيران الكويت على حسابه الرسمي في "تويتر" إن رحلاتها ستنطلق يوم الأحد المقبل إلى ثلاث مدن سعودية، هي (الرياض وجدة والدمام).

وكانت دولة الكويت قد حظرت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق، حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء كورونا.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية الأحد المقبل
سبق

أعلنت شركة طيران الكويت اليوم أنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءًا من 25 أكتوبر الجاري.

وقال طيران الكويت على حسابه الرسمي في "تويتر" إن رحلاتها ستنطلق يوم الأحد المقبل إلى ثلاث مدن سعودية، هي (الرياض وجدة والدمام).

وكانت دولة الكويت قد حظرت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق، حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء كورونا.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:29 PM

الخطوط الكويتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية الأحد المقبل

إلى ثلاث مدن (الرياض وجدة والدمام)

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خالد علي - جدة
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أعلنت شركة طيران الكويت اليوم أنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءًا من 25 أكتوبر الجاري.

وقال طيران الكويت على حسابه الرسمي في "تويتر" إن رحلاتها ستنطلق يوم الأحد المقبل إلى ثلاث مدن سعودية، هي (الرياض وجدة والدمام).

وكانت دولة الكويت قد حظرت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق، حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء كورونا.

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