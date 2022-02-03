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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

"خيرات" و"الحديثة للتكنولوجيا" يجددان شراكتهما للعام الثالث

لتقليل الهدر الغذائي وحفظ النعمة وخدمة المجتمع

جددت الشركة الحديثة للتكنولوجيا، شراكتها مع جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، للعام الثالث على التوالي؛ إيماناً منها ببرامج "خيرات" ذات الأثر الملموس والواضح.

مثّل الشركة الحديثة للتكنولوجيا رئيس مجلس الإدارة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، فيما مثّل جمعية "خيرات" المشرف العام، عبد الله بن عبيد السبيعي.

وصرح المشرف العام عبد الله السبيعي، بأن "خيرات" خلال 2021م وزعت قرابة مليون و650 ألف وجبة على أكثر من 27 ألف أسرة، وتغطية أكثر من 9 آلاف حجز.

وقال: إن الجمعية تسعى عام 2022 إلى تحقيق زيادة في عدد الوجبات المحفوظة من الهدر يبلغ 2 مليون وجبة، ورفع عدد الأسر المستفيدة إلى أكثر من 250 ألف أسرة، وزيادة عدد الحجوزات ليصل إلى 10 آلاف حجز في السنة.

وأضاف "السبيعي" أن دعم الشركة الحديثة للتكنولوجيا، كان له أثر كبير في دعم مسيرة الجمعية خلال السنوات الماضية؛ مما ساهم في تقليل الهدر الغذائي.

وتقدمت "خيرات" بالشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، على ثقته الكبيرة في الجمعية والمشروعات التي تنفذها دعماً لجهودها في حفظ النعمة من الهدر وإطعام المستفيدين منه.

من جانبه قال الشيخ "فرحان": إن هذا الدعم هو واجب وطني وإنساني واجتماعي في المقام الأول؛ لأنه يواكب مرحلة الرؤية في خلق مجتمع حيوي ودعم القطاع غير الربحي، وزيادة أعداد المتطوعين في المجالات كافة ومنها حفظ النعمة.

وأضاف أن الشركة الحديثة للتكنولوجيا تقوم بمسؤولياتها الاجتماعية دائماً سواء في هذا الموضوع أو غيره، إيماناً منها بأهمية الدور الاجتماعي للقطاع الخاص، مقدماً شكره لكل من يسهم في وضع بصمةٍ إنسانية من شأنها أن تعزز الدور الإنساني الكبير لهذا الوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"خيرات" و"الحديثة للتكنولوجيا" يجددان شراكتهما للعام الثالث
سبق

جددت الشركة الحديثة للتكنولوجيا، شراكتها مع جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، للعام الثالث على التوالي؛ إيماناً منها ببرامج "خيرات" ذات الأثر الملموس والواضح.

مثّل الشركة الحديثة للتكنولوجيا رئيس مجلس الإدارة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، فيما مثّل جمعية "خيرات" المشرف العام، عبد الله بن عبيد السبيعي.

وصرح المشرف العام عبد الله السبيعي، بأن "خيرات" خلال 2021م وزعت قرابة مليون و650 ألف وجبة على أكثر من 27 ألف أسرة، وتغطية أكثر من 9 آلاف حجز.

وقال: إن الجمعية تسعى عام 2022 إلى تحقيق زيادة في عدد الوجبات المحفوظة من الهدر يبلغ 2 مليون وجبة، ورفع عدد الأسر المستفيدة إلى أكثر من 250 ألف أسرة، وزيادة عدد الحجوزات ليصل إلى 10 آلاف حجز في السنة.

وأضاف "السبيعي" أن دعم الشركة الحديثة للتكنولوجيا، كان له أثر كبير في دعم مسيرة الجمعية خلال السنوات الماضية؛ مما ساهم في تقليل الهدر الغذائي.

وتقدمت "خيرات" بالشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، على ثقته الكبيرة في الجمعية والمشروعات التي تنفذها دعماً لجهودها في حفظ النعمة من الهدر وإطعام المستفيدين منه.

من جانبه قال الشيخ "فرحان": إن هذا الدعم هو واجب وطني وإنساني واجتماعي في المقام الأول؛ لأنه يواكب مرحلة الرؤية في خلق مجتمع حيوي ودعم القطاع غير الربحي، وزيادة أعداد المتطوعين في المجالات كافة ومنها حفظ النعمة.

وأضاف أن الشركة الحديثة للتكنولوجيا تقوم بمسؤولياتها الاجتماعية دائماً سواء في هذا الموضوع أو غيره، إيماناً منها بأهمية الدور الاجتماعي للقطاع الخاص، مقدماً شكره لكل من يسهم في وضع بصمةٍ إنسانية من شأنها أن تعزز الدور الإنساني الكبير لهذا الوطن.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
05:59 PM

"خيرات" و"الحديثة للتكنولوجيا" يجددان شراكتهما للعام الثالث

لتقليل الهدر الغذائي وحفظ النعمة وخدمة المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جددت الشركة الحديثة للتكنولوجيا، شراكتها مع جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، للعام الثالث على التوالي؛ إيماناً منها ببرامج "خيرات" ذات الأثر الملموس والواضح.

مثّل الشركة الحديثة للتكنولوجيا رئيس مجلس الإدارة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، فيما مثّل جمعية "خيرات" المشرف العام، عبد الله بن عبيد السبيعي.

وصرح المشرف العام عبد الله السبيعي، بأن "خيرات" خلال 2021م وزعت قرابة مليون و650 ألف وجبة على أكثر من 27 ألف أسرة، وتغطية أكثر من 9 آلاف حجز.

وقال: إن الجمعية تسعى عام 2022 إلى تحقيق زيادة في عدد الوجبات المحفوظة من الهدر يبلغ 2 مليون وجبة، ورفع عدد الأسر المستفيدة إلى أكثر من 250 ألف أسرة، وزيادة عدد الحجوزات ليصل إلى 10 آلاف حجز في السنة.

وأضاف "السبيعي" أن دعم الشركة الحديثة للتكنولوجيا، كان له أثر كبير في دعم مسيرة الجمعية خلال السنوات الماضية؛ مما ساهم في تقليل الهدر الغذائي.

وتقدمت "خيرات" بالشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا، على ثقته الكبيرة في الجمعية والمشروعات التي تنفذها دعماً لجهودها في حفظ النعمة من الهدر وإطعام المستفيدين منه.

من جانبه قال الشيخ "فرحان": إن هذا الدعم هو واجب وطني وإنساني واجتماعي في المقام الأول؛ لأنه يواكب مرحلة الرؤية في خلق مجتمع حيوي ودعم القطاع غير الربحي، وزيادة أعداد المتطوعين في المجالات كافة ومنها حفظ النعمة.

وأضاف أن الشركة الحديثة للتكنولوجيا تقوم بمسؤولياتها الاجتماعية دائماً سواء في هذا الموضوع أو غيره، إيماناً منها بأهمية الدور الاجتماعي للقطاع الخاص، مقدماً شكره لكل من يسهم في وضع بصمةٍ إنسانية من شأنها أن تعزز الدور الإنساني الكبير لهذا الوطن.

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