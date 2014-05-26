"إدارة الدين" يقفل طرح شهر مايو من برنامج صكوك المملكة المحلية

حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.530 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مايو 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.530 مليار ريال.

وتفصيلاً، أوضح المركز في بيان له أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.305 مليارات ريال، لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال، لصكوك تُستحق في عام (2033) ميلادي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م، التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة لتتناسب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيـد التسـوية.