النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اجتماع تنسيقي بين الدفاع المدني والفرق التطوعية في مدينة الرياض

يهدف لرفع مستوى التعاون بينهما

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، وعدد من قيادات الفرق التطوعية، اليوم الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً، بمقر العمل التطوعي بمركز الدفاع المدني بحي الرمال.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة أعمال الفرق في إطار تخصصها، والعمل على رفع مستوى التنسيق والتواصل معها، في إطار التعاون، ولاستمرار أعمال التنسيق مع الفرق التطوعية المعتمدة لدى الدفاع المدني.

الدفاع المدني الفرق التطوعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اجتماع تنسيقي بين الدفاع المدني والفرق التطوعية في مدينة الرياض
سبق

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، وعدد من قيادات الفرق التطوعية، اليوم الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً، بمقر العمل التطوعي بمركز الدفاع المدني بحي الرمال.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة أعمال الفرق في إطار تخصصها، والعمل على رفع مستوى التنسيق والتواصل معها، في إطار التعاون، ولاستمرار أعمال التنسيق مع الفرق التطوعية المعتمدة لدى الدفاع المدني.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
07:56 PM

اجتماع تنسيقي بين الدفاع المدني والفرق التطوعية في مدينة الرياض

يهدف لرفع مستوى التعاون بينهما

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
328

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، وعدد من قيادات الفرق التطوعية، اليوم الاثنين، اجتماعاً تنسيقياً، بمقر العمل التطوعي بمركز الدفاع المدني بحي الرمال.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة أعمال الفرق في إطار تخصصها، والعمل على رفع مستوى التنسيق والتواصل معها، في إطار التعاون، ولاستمرار أعمال التنسيق مع الفرق التطوعية المعتمدة لدى الدفاع المدني.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,616
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,399
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,785
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,080

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة