متحدث التعليم لـ"سبق": منابر الوزارة متاحة للإجابة عن تساؤلات المعلمين حول اللائحة الجديدة

أكد أنها إيجابية بشكل كبير جدًا وأنها أعلنت ونُشرت على موقع "المدنية"

أكد لـ"سبق"، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن منابر الوزارة متاحة للإجابة وتلقي تساؤلات واستفسارات المعلمين والمعلمات حول سلم الرواتب ولائحة الوظائف التعليمية الجديدة، وذلك من خلال مواقع التواصل الرسمية للوزارة، وعبر حساب المتحدث الرسمي بـ"تويتر".

ووصف انطباعات المعلمين عن اللائحة بالإيجابية جدًا وراهن في هذا الصدد على وعيهم مشددًا على أنه لا مجال لترويج السلبيات وتداول المغالطات حولها بعد إعلان اللائحة ونشرها على الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، لعرض تفاصيل لائحة الوظائف التعليمية الجديدة .. لفت "العصيمي" إلى أن هناك بعض التساؤلات التي تثار حول بعض الجوانب في اللائحة وهي بدهية، مستدركًا: لكن تمت الإجابة عن بعض منها خلال المؤتمر الصحفي.

وأشار إلى أن المساحة الزمنية المتبقية لحين تنفيذ اللائحة تعد فرصة لطرح وجهات النظر ومناقشتها وإيضاح واستجلاء ما يمكن أن يكون فيه لبْس على بعض المعلمين والمعلمات بخصوص اللائحة والسلم.

وأكد "العصيمي" أن اللائحة إيجابية بشكل كبير جدًا وقال "نحن نراهن فعلاً على وعي زملائنا المعلمين والمعلمات خصوصًا الذين يحملون هم هذه الرسالة وأنهم سيتفهمون ما تتضمنه هذه اللائحة من فرص للمعلم المتميز وإتاحة المجال لمكافأة من يستحق أن يكافأ".

وبيَّن في هذا الصدد أنه بإمكان المعلم الحاصل على درجة البكالوريوس فقط أن يتحرك في فترة قصيرة جدًا ليصبح في رتبة معلم خبير فهي ليست مرتبطًا بمؤهل دراسي عال.

وأضاف العصيمي: نثق بأن اللائحة التعليمية الجديدة تستهدف مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأيضًا مصلحة زملائنا في الميدان التعليمي والتربوي، منوهًا بأن التاريخ يؤكد أن التعليم محل اهتمام القيادة الرشيدة منذ عهد المؤسس عندما جعلها الخطوة الأولى قبل تشكيل الكثير من الوزارات واهتم بمجال التعليم.

ووصف العصيمي الانطباع الأول للمعلمين والمعلمات حول اللائحة الجديدة وسلم الراتب بأنه رائع جدًا وذلك من خلال رصد ردود الأفعال التي شهدتها مواقع التواصل بعد صدور اللائحة معتبرًا أن ذلك يدل على استيعابهم لهذه النقلة والخطوة والمرحلة الإيجابية والتاريخية المهمة في مسيرة تطوير التعليم.

وفي تعليقه عما يتم تداوله في مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وسلبية حول اللائحة الجديدة، أكد "العصيمي" لـ"سبق"، أنه لا مجال الآن لتداول السلبيات والحديث عن المغالطات؛ لأن اللائحة والسلم رفعت على موقع وزارة الخدمة المدنية وأعلنت وعُقد لها مؤتمر صحفي وشرحت من خلاله وهناك فرصة للاطلاع ورصد التغذية الراجعة والملاحظات.

أردف: فنحن أمام مرحلة فهم ومعنيون الآن أن نفهمها ونفهم تفاصيلها، مشيرًا إلى أن هناك خطوات تفسيرية وإيضاحية لكثير من النقاط الموجودة باللائحة فليس هناك مجال لترويج السلبيات علينا أن نفهم تفاصيل هذه اللائحة.

وراهن "العصيمي" على وعي المعلمين والمعلمات وأكد: "نحن نثق تمامًا في وعي زملائنا المعلمين والمعلمات، فهم خبراء في كل شيء يخص التعليم سواء في نظامه التعليمي أو ممارساته، وأنهم الآن سيتجهون إلى فهم هذه اللائحة ومعرفة مميزاتها ومتابعة ما يستجد من إيضاحات لها.

وقال "العصيمي" إن منابر الوزارة متاحة من خلال مواقع التواصل الرسمية وحساب المتحدث الرسمي بـ"تويتر".