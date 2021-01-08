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"الصحة": تسجيل 97 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 171 خلال الـ24 ساعة الماضية

تل أبيب: إصابة 1149 من الجيش الاسرائيلي بكورونا و11024 يخضعون للحجر الصحي

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بيان له عن إصابة 1149 عنصراً في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، وخضوع 11024 عسكرياً للحجر الصحي.
وطبقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أوضح الجيش الإسرائيلي أن عدد الجنود الذي حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس يبلغ 25686.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 7597 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي يبلغ 3565 حالة، أما إجمالي الإصابات فيبلغ 474001.

الجيش الإسرائيلي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تل أبيب: إصابة 1149 من الجيش الاسرائيلي بكورونا و11024 يخضعون للحجر الصحي
سبق

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بيان له عن إصابة 1149 عنصراً في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، وخضوع 11024 عسكرياً للحجر الصحي.
وطبقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أوضح الجيش الإسرائيلي أن عدد الجنود الذي حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس يبلغ 25686.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 7597 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي يبلغ 3565 حالة، أما إجمالي الإصابات فيبلغ 474001.

08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
02:49 PM

تل أبيب: إصابة 1149 من الجيش الاسرائيلي بكورونا و11024 يخضعون للحجر الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في بيان له عن إصابة 1149 عنصراً في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، وخضوع 11024 عسكرياً للحجر الصحي.
وطبقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أوضح الجيش الإسرائيلي أن عدد الجنود الذي حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس يبلغ 25686.

فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 7597 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي يبلغ 3565 حالة، أما إجمالي الإصابات فيبلغ 474001.

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