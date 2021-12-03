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صقارون: مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أضاف الكثير لهذا الإرث العريق

يعدّ أكبر تجمع لهم ويستقطبهم من جميع أنحاء العالم

أكد الصقارون المشاركون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، أنه أضاف الكثير لهم في العديد من الجوانب؛ خاصة في عملية تنظيم المسابقات وتوفير الحافز للمشاركة، إضافة للبُعد الاجتماعي الكبير؛ حيث يعد أكبر تجمع لهم ويستقطبهم من جميع أنحاء العالم.
وقال الصقار دعيج بن أحمد الدعيج، إن المهرجان كان أمنية تراود الصقارين السعوديين وبحمد الله وفضله ودعم حكومتنا الرشيدة ومجهود العاملين في نادي الصقور السعودي، تحققت هذه الأمنية وأصبح لدينا أكبر مهرجان للصقور يجذب جميع الفئات العمرية من كل أنحاء العالم؛ حيث نترقب نحن الصقارة الموعد في ملهم كل عام بشغف كبير.
وبين أن المتابع للنسخة الأولى من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يجد أنه انطلق كبيراً، وبفضل جهود المسؤولين في نادي الصقور السعودي نلحظ تطوراً من عام إلى آخر، وهنالك تجاوب من المسؤولين في النادي حول جميع الملاحظات، لهذا نجد عملية التحسين والتجويد مستمرة.

من جانبه، يرى الصقار رياض الموسى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أعاد الحياة للصقارة في وقت شهدت ركوداً كبيراً وأشعل التحديات بين الصقارين، فالجميع يتطلع للفوز والصعود لمنصة التتويج والفوز بالجوائز.
بدوره، أشاد الصقار عبدالرحمن الوهيبي بتنظيم المهرجان، مفيدًا أن عملية التنظيم تتطور من عامٍ إلى آخر، والجميل أن كل المستلزمات التي نحتاجها موجودة، فلست مجبراً على الخروج لجلب احتياجات الصقر أو احتياجاتك أثناء السباق.
وأكد أن للمهرجان بُعداً اجتماعياً مميزاً؛ حيث يجمع الصقارين من جميع أنحاء العالم، مما يوفر فرصة كبيرة للتعارف فيما بينهم واكتساب المزيد من الخبرات .
يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يواصل فعالياته حتى ١٦ ديسمبر الجاري، وخصص جوائز تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال للفائزين في مسابقات الملواح والمزاين، في حدث هو الأضخم من نوعه عالمياً، تَمكّن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، من حيث عدد الصقور المشاركة.

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صقارون: مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أضاف الكثير لهذا الإرث العريق
سبق

أكد الصقارون المشاركون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، أنه أضاف الكثير لهم في العديد من الجوانب؛ خاصة في عملية تنظيم المسابقات وتوفير الحافز للمشاركة، إضافة للبُعد الاجتماعي الكبير؛ حيث يعد أكبر تجمع لهم ويستقطبهم من جميع أنحاء العالم.
وقال الصقار دعيج بن أحمد الدعيج، إن المهرجان كان أمنية تراود الصقارين السعوديين وبحمد الله وفضله ودعم حكومتنا الرشيدة ومجهود العاملين في نادي الصقور السعودي، تحققت هذه الأمنية وأصبح لدينا أكبر مهرجان للصقور يجذب جميع الفئات العمرية من كل أنحاء العالم؛ حيث نترقب نحن الصقارة الموعد في ملهم كل عام بشغف كبير.
وبين أن المتابع للنسخة الأولى من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يجد أنه انطلق كبيراً، وبفضل جهود المسؤولين في نادي الصقور السعودي نلحظ تطوراً من عام إلى آخر، وهنالك تجاوب من المسؤولين في النادي حول جميع الملاحظات، لهذا نجد عملية التحسين والتجويد مستمرة.

من جانبه، يرى الصقار رياض الموسى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أعاد الحياة للصقارة في وقت شهدت ركوداً كبيراً وأشعل التحديات بين الصقارين، فالجميع يتطلع للفوز والصعود لمنصة التتويج والفوز بالجوائز.
بدوره، أشاد الصقار عبدالرحمن الوهيبي بتنظيم المهرجان، مفيدًا أن عملية التنظيم تتطور من عامٍ إلى آخر، والجميل أن كل المستلزمات التي نحتاجها موجودة، فلست مجبراً على الخروج لجلب احتياجات الصقر أو احتياجاتك أثناء السباق.
وأكد أن للمهرجان بُعداً اجتماعياً مميزاً؛ حيث يجمع الصقارين من جميع أنحاء العالم، مما يوفر فرصة كبيرة للتعارف فيما بينهم واكتساب المزيد من الخبرات .
يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يواصل فعالياته حتى ١٦ ديسمبر الجاري، وخصص جوائز تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال للفائزين في مسابقات الملواح والمزاين، في حدث هو الأضخم من نوعه عالمياً، تَمكّن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، من حيث عدد الصقور المشاركة.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
02:26 PM

صقارون: مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أضاف الكثير لهذا الإرث العريق

يعدّ أكبر تجمع لهم ويستقطبهم من جميع أنحاء العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الصقارون المشاركون في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، أنه أضاف الكثير لهم في العديد من الجوانب؛ خاصة في عملية تنظيم المسابقات وتوفير الحافز للمشاركة، إضافة للبُعد الاجتماعي الكبير؛ حيث يعد أكبر تجمع لهم ويستقطبهم من جميع أنحاء العالم.
وقال الصقار دعيج بن أحمد الدعيج، إن المهرجان كان أمنية تراود الصقارين السعوديين وبحمد الله وفضله ودعم حكومتنا الرشيدة ومجهود العاملين في نادي الصقور السعودي، تحققت هذه الأمنية وأصبح لدينا أكبر مهرجان للصقور يجذب جميع الفئات العمرية من كل أنحاء العالم؛ حيث نترقب نحن الصقارة الموعد في ملهم كل عام بشغف كبير.
وبين أن المتابع للنسخة الأولى من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يجد أنه انطلق كبيراً، وبفضل جهود المسؤولين في نادي الصقور السعودي نلحظ تطوراً من عام إلى آخر، وهنالك تجاوب من المسؤولين في النادي حول جميع الملاحظات، لهذا نجد عملية التحسين والتجويد مستمرة.

من جانبه، يرى الصقار رياض الموسى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور أعاد الحياة للصقارة في وقت شهدت ركوداً كبيراً وأشعل التحديات بين الصقارين، فالجميع يتطلع للفوز والصعود لمنصة التتويج والفوز بالجوائز.
بدوره، أشاد الصقار عبدالرحمن الوهيبي بتنظيم المهرجان، مفيدًا أن عملية التنظيم تتطور من عامٍ إلى آخر، والجميل أن كل المستلزمات التي نحتاجها موجودة، فلست مجبراً على الخروج لجلب احتياجات الصقر أو احتياجاتك أثناء السباق.
وأكد أن للمهرجان بُعداً اجتماعياً مميزاً؛ حيث يجمع الصقارين من جميع أنحاء العالم، مما يوفر فرصة كبيرة للتعارف فيما بينهم واكتساب المزيد من الخبرات .
يشار إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يواصل فعالياته حتى ١٦ ديسمبر الجاري، وخصص جوائز تبلغ نحو ٢٥ مليون ريال للفائزين في مسابقات الملواح والمزاين، في حدث هو الأضخم من نوعه عالمياً، تَمكّن من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، من حيث عدد الصقور المشاركة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,107
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