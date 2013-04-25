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مصر.. استقالة وزير الدولة للإعلام لظروف خاصة

هيكل عُيّن في 2019 عقب إعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل

أعلن المستشار نادر سعد؛ المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن أسامة هيكل؛ وزير الدولة للإعلام، تقدّم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، نظراً لظروف خاصة.

وعُيّن هيكل وزيراً في عام 2019 إثر قرار بإعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل الحكومي بعد إلغائها.


وشغل هيكل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنصب رئيس تحرير جريدة الوفد، ويعد أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر.. استقالة وزير الدولة للإعلام لظروف خاصة
سبق

أعلن المستشار نادر سعد؛ المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن أسامة هيكل؛ وزير الدولة للإعلام، تقدّم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، نظراً لظروف خاصة.

وعُيّن هيكل وزيراً في عام 2019 إثر قرار بإعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل الحكومي بعد إلغائها.


وشغل هيكل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنصب رئيس تحرير جريدة الوفد، ويعد أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
12:51 PM

مصر.. استقالة وزير الدولة للإعلام لظروف خاصة

هيكل عُيّن في 2019 عقب إعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المستشار نادر سعد؛ المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن أسامة هيكل؛ وزير الدولة للإعلام، تقدّم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء، نظراً لظروف خاصة.

وعُيّن هيكل وزيراً في عام 2019 إثر قرار بإعادة الحقيبة الوزارية للتشكيل الحكومي بعد إلغائها.


وشغل هيكل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنصب رئيس تحرير جريدة الوفد، ويعد أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير 2011 في حكومة الدكتور عصام شرف.

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