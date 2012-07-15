منذ عام دراسي كامل.. متعهدو النقل المدرسي بالليث بلا رواتب

طالبوا بتدخل الجهات المختصة وإنصافهم وإلزام الشركة المتعهدة بالصرف

مرّ عامٌ دراسي كامل على أكثر من 500 شخص من متعهدي النقل المدرسي بمحافظة الليث، بلا مستحقات مالية؛ وسط مطالبات حثيثة من قِبل المتعهدين بضرورة تدخل الجهات المختصة وإنصافهم، وإلزام الشركة المتعهدة بصرف رواتبهم التي تعد الدخل الأساس والوحيد لهم، على وجه السرعة.

وقال المتضررون في شكوى تلقتها "سبق": "عددنا يفوق الـ500 متعهد في الليث، لنقل 20 ألف طالب وطالبة، حيث لم يتم صرف مستحقاتنا المالية للعام الدراسي الماضي، سوى صرف 20 يومًا فقط".

وأضافوا: "استحقاق شهر شعبان من عام 1439 للبنات لم يتم صرفه أيضًا"؛ لافتين إلى أن عدم صرف مستحقاتهم المالية طيلة الأشهر الماضية، كان بحجة أنه تم توقيعهم على بنود عقد مع إحدى الشركات، والتأخير كان بسبب التصفية بين الشركة وتطوير للنقل؛ ما جعلهم بين خيارين لا ثالث لهما، أما ضياع نقل خمسة أشهر أو القبول ببنود عقد الشركة، والتي تستمر لخمسة أشهر حتى تصل لفرع الليث.

وأشار المتضررون إلى أنهم مازالوا ينتظرون صرف مستحقات لعام دراسي كامل، في ظل حاجتهم الماسة واعتمادهم على تلك الرواتب، والتي تعد هي الدخل الأساس والوحيد لهم، مؤكدين أن لديهم التزامات أسرية تتطلب الإسراع في وتيرة الصرف على وجه السرعة.