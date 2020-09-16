"السراج" يقدّم استقالته من رئاسة حكومة الوفاق الليبية خلال ساعات

تجاوب مع ضغوط تمارَس عليه

نقلت "سبوتنيك" عن مصدر في رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، سيقدم خلال ساعات، استقالته من منصبه.

وأوضح المصدر أن "السراج" سيقدم استقالته تجاوباً مع ضغوط تمارس عليه.

وكانت مصادر قد ذكرت أمس أن رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق سيتقدم باستقالته غداً، وسيشرح أسبابه في بيان متلفز يعلن فيه الاستقالة.

وذكرت المصادر أنه سيكلّف أحد نوابه، ومن المرجح أن يكون أحمد معيتيق لتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لمرحلة تمهيدية مدتها 18 شهراً.