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كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 314514 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 298868 حالة شفاء بعد تسجيل 1623 حالة إضافية، كما سُجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4145 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 314514 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 298868 حالة شفاء بعد تسجيل 1623 حالة إضافية، كما سُجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4145 حالة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
06:18 PM

كورونا .. الأردن تسجل 957 إصابة جديدة و8 وفيات و1623 حالة شفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 314514 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 298868 حالة شفاء بعد تسجيل 1623 حالة إضافية، كما سُجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4145 حالة.

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