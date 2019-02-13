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"تعليم تبوك" تختتم الدورات النوعية في أندية الحي للبنين

احتفلت أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة تبوك باختتام الدورات التدريبية النوعية التي أقيمت خلال الفترة الماضية في أندية الحي للبنين، بحضور رئيس الفريق التنفيذي مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير.

وقد شملت الدورات التدريبية الذكاء الصناعي والروبوت والفنون التشكيلية والخط العربي واللغة الإنجليزية والإسعافات الأولية، فيما شملت الدورات الرياضية كرة الطاولة والسلة وكرة الريشة والكاراتيه والتايكوندو.

وشهد الاحتفال، الذي حضره كل منسوبي أندية الحي من قادة ومشرفي مجال وإداريين، تقديم عروض حيّة لفريق التايكوندو والكاراتيه.

أندية الحي الترفيهية التعليمية منطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم تبوك" تختتم الدورات النوعية في أندية الحي للبنين
سبق

احتفلت أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة تبوك باختتام الدورات التدريبية النوعية التي أقيمت خلال الفترة الماضية في أندية الحي للبنين، بحضور رئيس الفريق التنفيذي مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير.

وقد شملت الدورات التدريبية الذكاء الصناعي والروبوت والفنون التشكيلية والخط العربي واللغة الإنجليزية والإسعافات الأولية، فيما شملت الدورات الرياضية كرة الطاولة والسلة وكرة الريشة والكاراتيه والتايكوندو.

وشهد الاحتفال، الذي حضره كل منسوبي أندية الحي من قادة ومشرفي مجال وإداريين، تقديم عروض حيّة لفريق التايكوندو والكاراتيه.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
01:58 PM

"تعليم تبوك" تختتم الدورات النوعية في أندية الحي للبنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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احتفلت أندية الحي الترفيهية التعليمية بمنطقة تبوك باختتام الدورات التدريبية النوعية التي أقيمت خلال الفترة الماضية في أندية الحي للبنين، بحضور رئيس الفريق التنفيذي مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير.

وقد شملت الدورات التدريبية الذكاء الصناعي والروبوت والفنون التشكيلية والخط العربي واللغة الإنجليزية والإسعافات الأولية، فيما شملت الدورات الرياضية كرة الطاولة والسلة وكرة الريشة والكاراتيه والتايكوندو.

وشهد الاحتفال، الذي حضره كل منسوبي أندية الحي من قادة ومشرفي مجال وإداريين، تقديم عروض حيّة لفريق التايكوندو والكاراتيه.

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