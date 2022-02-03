خلال تعاملات الخميس .. انخفاض أسعار الذهب وصعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبذلك يكون المعدن النفيس قد تراجع بعد سلسلة مكاسب.



وبحلول الساعة 14:49 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.34% إلى 1804.10 دولارات للأونصة.



فيما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.10% إلى 1804.91 دولارات للأونصة، وفقًا لبيانات موقع "بلومبرغ".



وصعد مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية؛ الأمر الذي زاد من كلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.