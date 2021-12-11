النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير السعودية يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الجبل الأسود

نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خلال اللقاء

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود، للرئيس ميلو جوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود.

ونقل السفير حفظي، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- فيما حمله، تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وعبر رئيس الجبل الأسود، عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده الى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير السعودية يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الجبل الأسود
سبق

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود، للرئيس ميلو جوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود.

ونقل السفير حفظي، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- فيما حمله، تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وعبر رئيس الجبل الأسود، عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده الى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
06:34 PM

سفير السعودية يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية الجبل الأسود

نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده خلال اللقاء

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
2,877

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود، للرئيس ميلو جوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود.

ونقل السفير حفظي، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- فيما حمله، تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وعبر رئيس الجبل الأسود، عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده الى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,423
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,663
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة