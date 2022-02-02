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صندوق التنمية الثقافي يعلن عن "برنامج تمويل قطاع الأفلام" بـ879 مليوناً

أعلن صندوق التنمية الثقافي عن "برنامج تمويل قطاع الأفلام" الذي يهدف إلى دعم المحتوى المرئي المحلي والتطوير الشامل لقطاع الأفلام بالمملكة، بمخصصات تقدر بـ879 مليون ريال.

ويعد برنامج تمويل قطاع الأفلام أحد مبادرات برنامج المحتوى الرقمي IGNITE الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة، وتنمية قطاع الثقافة في المملكة بشكل عام، وقطاع الأفلام بشكل خاص.

ويسعى صندوق التنمية الثقافي من خلال البرنامج للإسهام في دعم صناعة قطاع أفلام نشط ومستدام، من خلال باقات تمويلية لتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى تمكين البنية التحتية والرواد من القطاع الخاص.

وستستهدف الباقات التمويلية الشركات المنتجة والموزعة، وجميع منشآت القطاع الخاص التي تعمل في مجال صناعة الأفلام لتعزيز تنافسية القطاع، حيث سيتم تخصيص 70% من الميزانية لتطوير وإنتاج وتوزيع المحتوى، و30% لتطوير البنية التحتية للقطاع على أن يتم فتح باب التقديم لطلب التمويل لاحقاً خلال هذا العام.

يُذكر أن صندوق التنمية الثقافي يهدف إلى الإسهام في دعم وتحفيز القطاع الثقافي النامي، والمشاركة في تمكين الإستراتيجية الثقافية الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير قنوات تمويل مناسبة بالتعاون مع الجهات المالية المختلفة، ورفع جودة وسهولة الأعمال في القطاع الثقافي تعزيزاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في منظومة القطاع الثقافي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صندوق التنمية الثقافي يعلن عن "برنامج تمويل قطاع الأفلام" بـ879 مليوناً
سبق

أعلن صندوق التنمية الثقافي عن "برنامج تمويل قطاع الأفلام" الذي يهدف إلى دعم المحتوى المرئي المحلي والتطوير الشامل لقطاع الأفلام بالمملكة، بمخصصات تقدر بـ879 مليون ريال.

ويعد برنامج تمويل قطاع الأفلام أحد مبادرات برنامج المحتوى الرقمي IGNITE الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة، وتنمية قطاع الثقافة في المملكة بشكل عام، وقطاع الأفلام بشكل خاص.

ويسعى صندوق التنمية الثقافي من خلال البرنامج للإسهام في دعم صناعة قطاع أفلام نشط ومستدام، من خلال باقات تمويلية لتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى تمكين البنية التحتية والرواد من القطاع الخاص.

وستستهدف الباقات التمويلية الشركات المنتجة والموزعة، وجميع منشآت القطاع الخاص التي تعمل في مجال صناعة الأفلام لتعزيز تنافسية القطاع، حيث سيتم تخصيص 70% من الميزانية لتطوير وإنتاج وتوزيع المحتوى، و30% لتطوير البنية التحتية للقطاع على أن يتم فتح باب التقديم لطلب التمويل لاحقاً خلال هذا العام.

يُذكر أن صندوق التنمية الثقافي يهدف إلى الإسهام في دعم وتحفيز القطاع الثقافي النامي، والمشاركة في تمكين الإستراتيجية الثقافية الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير قنوات تمويل مناسبة بالتعاون مع الجهات المالية المختلفة، ورفع جودة وسهولة الأعمال في القطاع الثقافي تعزيزاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في منظومة القطاع الثقافي.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
08:08 PM

صندوق التنمية الثقافي يعلن عن "برنامج تمويل قطاع الأفلام" بـ879 مليوناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صندوق التنمية الثقافي عن "برنامج تمويل قطاع الأفلام" الذي يهدف إلى دعم المحتوى المرئي المحلي والتطوير الشامل لقطاع الأفلام بالمملكة، بمخصصات تقدر بـ879 مليون ريال.

ويعد برنامج تمويل قطاع الأفلام أحد مبادرات برنامج المحتوى الرقمي IGNITE الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة، وتنمية قطاع الثقافة في المملكة بشكل عام، وقطاع الأفلام بشكل خاص.

ويسعى صندوق التنمية الثقافي من خلال البرنامج للإسهام في دعم صناعة قطاع أفلام نشط ومستدام، من خلال باقات تمويلية لتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى تمكين البنية التحتية والرواد من القطاع الخاص.

وستستهدف الباقات التمويلية الشركات المنتجة والموزعة، وجميع منشآت القطاع الخاص التي تعمل في مجال صناعة الأفلام لتعزيز تنافسية القطاع، حيث سيتم تخصيص 70% من الميزانية لتطوير وإنتاج وتوزيع المحتوى، و30% لتطوير البنية التحتية للقطاع على أن يتم فتح باب التقديم لطلب التمويل لاحقاً خلال هذا العام.

يُذكر أن صندوق التنمية الثقافي يهدف إلى الإسهام في دعم وتحفيز القطاع الثقافي النامي، والمشاركة في تمكين الإستراتيجية الثقافية الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير قنوات تمويل مناسبة بالتعاون مع الجهات المالية المختلفة، ورفع جودة وسهولة الأعمال في القطاع الثقافي تعزيزاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في منظومة القطاع الثقافي.

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