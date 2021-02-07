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"قوات التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قوات التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
03:36 AM
اخر تعديل
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
04:52 AM

"قوات التحالف": اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة

بطريقة ممنهجة ومتعمَّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,219

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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