"الصحة": تسجيل 345 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 223 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382752 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 223 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372926 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6573 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3253 والحالات الحرجة 567 حالة.
"الصحة": تسجيل 345 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 223 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-15
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382752 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 223 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372926 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6573 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3253 والحالات الحرجة 567 حالة.
15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
03:48 PM
"الصحة": تسجيل 345 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 223 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 15 مارس 2021، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 382752 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 223 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 372926 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6573 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3253 والحالات الحرجة 567 حالة.