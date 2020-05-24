بالصور.. 10 أصناف حلوى قديمة تزيِّن موائد عيد الفطر عند العرب

يهلُّ علينا هذا العام بشكل استثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا

يهلُّ عيد الفطر المبارك هذا العام بشكل استثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة، وعدم تفشي الفيروس. وتتوج العديد من الأكلات والحلوى موائد الشعوب العربية في عيد الفطر.

ولكل بلد ومكان عادات خاصة به بتحضير حلوى العيد. ولعل ذلك يظهر من خلال اختلاف أصناف حلوى العيد في الدول العربية وفق عادات وتقاليد وأعراف انتشرت عبر الزمن، من أبرزها:

الهريسة السعودية

تشتهر السعودية بتحضير أصناف تراثية من حلوى عيد الفطر. ومن أشهر أنواع حلوى العيد في السعودية: المعمول السعودي والهريسة السعودية، إضافة لعريكة التمر، والبسبوسة، وأصابع زينب وكعك العيد.

كعب الغزال - المغرب

يعتبر من أبرز أنواع الحلويات التي يتم تصنيعها في المغرب مع قدوم عيد الفطر، وهي مكونة من العجين المحشو باللوز. كما تُحضر حلوى الزليجة والمحنشة والغريبة، وتكون غنية بالمكسرات.

المعمول - سوريا

ينتشر بكثرة في سوريا، ويعرف بحلوى العيد. كما تحضر حلوى العيد المتنوعة بين كعك العيد المحلَّى، والمعمول، الذي يأتي بحجم الأصبع، ويكون إما محشوًّا بالتمر أو بالجوز أو بالفستق الحلبي، ويعرف باسم القرص بعجوة.

كعك - فلسطين

يعد الأشهر في فلسطين، وأكثر أنواع الحلوى التراثية التي يتم تحضيرها مع حلول عيد الفطر. وكعك العيد يكون مصنوعًا بالزبدة أو الصنوبر أو الجوز أو اللوز. ويقدم حلقوم غزة على أنه من الحلوى التي تقدم في عيد الفطر، إضافة إلى البسكويت والشوكولاته.

معمول لبنان

يعتبر المعمول من أبرز أنواع حلوى العيد في لبنان، ويتم صناعته من الطحين والسمن والسكر، إضافة إلى الأشكال المختلفة من السكاكر. ومن بين أبرز أنواع الحلويات أيضًا الملبن العثماني الذي يشبه اللقم المطعمة بعين الجمل واللوز.

كعك الأردن

يعتبر كعك العيد والمعمول من أبرز أنواع حلوى العيد المقدمة في الأردن، ويتم تزيينه بالجوز، وهناك المعمول بالفستق، والمعمول بالتمر.

كليجا العراق

حلوى الكليجا من أفضل الحلوى العراقية التي تقدَّم في عيد الفطر. ومن بين الحلوى المقدمة في عيد الفطر أيضًا كعك العيد، والشكرلمة العراقية، وهي أصناف تقليدية وتراثية، وتتميز بطعمها الرائع ومذاقها الشهي، وهي نوع من أنواع البسكويت.

لقيمات الإمارات

هي من أبرز أنواع حلوى عيد الفطر في الإمارات. وتحتوي الحلويات الإماراتية على السكر والنشاء والسمن وماء الورد والهيل والزعفران والسكر الأحمر، إضافة للاعتماد على المكسرات، مثل الجوز والفستق واللوز والسمسم.

شوشومو الصومال

يشتهر الصوماليون بالتحضير لأنواع محددة من الحلوى في العيد، أبرزها الشوشومو، وهو يشبه الكعك، كما يوجد البسكويت.

بشكوطو تونس

تنشغل التونسيات بصنع أصناف لذيذة من حلوى العيد المنتشرة في تونس، أهمها البشكوطو، وهو مثل الغريبة، إضافة إلى وريدات قريوس الطاجين.

الهلالات في ليبيا

من أهم أنواع الحلوى التي تُقدم في عيد الفطر، وهي تشبه الكعك في مصر. ومن أنواع حلوى العيد غريبة الجوز.

العصيدة بالكويت

تشتهر الكويتيات بإعداد حلويات خاصة بعيد الفطر، أبرزها العصيدة الكويتية والغريبة واللقيمات. وتعد الدرابيل أو ريوق العيد أشهر أصناف الحلوى بالعيد، وتعرف باسم "ريوق العيد"، ويتم تناوله بعد صلاة العيد.

الكعك - مصر

يعد كعك العيد والغريبة، إضافة للبرازق والبيتي فور المزينة بأجود أنواع المكسرات، هي أبرز ما يقدمه المصريون احتفالاً بقدوم الفطر، وكذلك الكعك الناعم المصري.

كعك السودان

تنتشر بالسودان أصناف كثيرة من حلوى العيد، أبرزها كعك العيد السوداني المدور، وله طريقة خاصة بإعداده، ويتبادل السودانيون صواني الحلويات، وأبرز عنصر فيها العصيدة؛ إذ توجد في كل صينية يتم صنعها من قِبل أهالي السودان.

العريكة - البحرين

تعتبر العريكة من أفضل ما يقدمه أهل البحرين للضيوف في عيد الفطر، إضافة إلى المعمول والكعك والحلويات القديمة بالسمن والعسل واللقيمات، وهي من أبرز أنواع حلوى العيد بالبحرين أثناء الأعياد.