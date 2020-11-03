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النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية بالرياض؛ أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم، تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري، وحكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت (20) مليون ريال.

وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازيْ حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعد النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز (714) ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز (375) مليون ريال.

ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية؛ مؤكدًا أن الوافدين سيُبعَدون عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددًا.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظامًا.

النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري
سبق

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية بالرياض؛ أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم، تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري، وحكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت (20) مليون ريال.

وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازيْ حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعد النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز (714) ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز (375) مليون ريال.

ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية؛ مؤكدًا أن الوافدين سيُبعَدون عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددًا.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظامًا.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
12:05 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
12:56 PM

النيابة العامة: السجن 28 عامًا ومصادرة 378 مليون ريال لتشكيل عصابي في قضية غسل أموال وتستر تجاري

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عبدالله البرقاوي - الرياض
6
22,399

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن الدعوى الجزائية العامة التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية بالرياض؛ أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم، تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري، وحكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت (20) مليون ريال.

وتضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة تتجاوز مليوني ريال، وجهازيْ حاسب آلي مكتبي ومحمول، وآلة لعد النقود، إلى جانب مصادرة مبالغ مالية أخرى مودعة في الحسابات البنكية تتجاوز (714) ألف ريال، مع استرداد ومصادرة الأموال المحولة إلى خارج المملكة من حساب المؤسسة المستخدمة في غسل الأموال تتجاوز (375) مليون ريال.

ونصت الأحكام على شطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وإلزام الجناة باستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزامات أخرى.

وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت وقوع جريمة غسل الأموال والتستر التجاري في مدينة الرياض، بتشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من جنسيات سعودية وأجنبية، انتهت بصدور عقوبات بحقهم في القضية، وهم: مواطن و3 وافدين من جنسيات أجنبية؛ مؤكدًا أن الوافدين سيُبعَدون عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددًا.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالأمن المالي أو الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظامًا.

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