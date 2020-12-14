صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن

ملأتها مياه الأمطار التي هطلت الأسابيع الماضية وتوافد كبير للاستمتاع بمناظرها الخلابة

التقط المصوّر المحترف "بشير الوادي"، صوراً جوية غاية في الروعة من فيضة "القلت" الواقعة على بُعد 60 كلم تقريباً شمال غربي محافظة حفر الباطن، على طريق (حفر الباطن - رفحاء) السريع.

وأظهرت الصور البانورامية "الفيضة" وهي مملوءة بمياه الأمطار التي هطلت الأسابيع الماضية على المنطقة؛ ما جعلت السكان والمسافرين يتوافدون على الفيضة لأخذ لقطات جميلة منها، والاستمتاع بمناظرها الخلابة.

وتتميّز فيضة "القلت" بموقعها على الطريق الدولي، كما تمتاز بحجمها ومساحتها الكبيرين، حيث يبلغ أقصى طول لها 3 كلم، بينما يصل عرضها إلى 1.5 كلم.

وحظيت الفيضة، السبت قبل الماضي، بزيارة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، الذي تجوّل فيها برفقة رئيس مركز القلت مروي بن برغش الطوالة، وطلب خلال الجولة دراسة الاستفادة من الفيضة بما يخدم أهالي المحافظة، فيما قدّم له "الطوالة" شرحاً مفصلاً عن كيفية الاستفادة منها، وجعلها متنزهاً برياً طبيعياً.