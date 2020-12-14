النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن

ملأتها مياه الأمطار التي هطلت الأسابيع الماضية وتوافد كبير للاستمتاع بمناظرها الخلابة

التقط المصوّر المحترف "بشير الوادي"، صوراً جوية غاية في الروعة من فيضة "القلت" الواقعة على بُعد 60 كلم تقريباً شمال غربي محافظة حفر الباطن، على طريق (حفر الباطن - رفحاء) السريع.

وأظهرت الصور البانورامية "الفيضة" وهي مملوءة بمياه الأمطار التي هطلت الأسابيع الماضية على المنطقة؛ ما جعلت السكان والمسافرين يتوافدون على الفيضة لأخذ لقطات جميلة منها، والاستمتاع بمناظرها الخلابة.

وتتميّز فيضة "القلت" بموقعها على الطريق الدولي، كما تمتاز بحجمها ومساحتها الكبيرين، حيث يبلغ أقصى طول لها 3 كلم، بينما يصل عرضها إلى 1.5 كلم.

وحظيت الفيضة، السبت قبل الماضي، بزيارة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، الذي تجوّل فيها برفقة رئيس مركز القلت مروي بن برغش الطوالة، وطلب خلال الجولة دراسة الاستفادة من الفيضة بما يخدم أهالي المحافظة، فيما قدّم له "الطوالة" شرحاً مفصلاً عن كيفية الاستفادة منها، وجعلها متنزهاً برياً طبيعياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن
سبق

التقط المصوّر المحترف "بشير الوادي"، صوراً جوية غاية في الروعة من فيضة "القلت" الواقعة على بُعد 60 كلم تقريباً شمال غربي محافظة حفر الباطن، على طريق (حفر الباطن - رفحاء) السريع.

وأظهرت الصور البانورامية "الفيضة" وهي مملوءة بمياه الأمطار التي هطلت الأسابيع الماضية على المنطقة؛ ما جعلت السكان والمسافرين يتوافدون على الفيضة لأخذ لقطات جميلة منها، والاستمتاع بمناظرها الخلابة.

وتتميّز فيضة "القلت" بموقعها على الطريق الدولي، كما تمتاز بحجمها ومساحتها الكبيرين، حيث يبلغ أقصى طول لها 3 كلم، بينما يصل عرضها إلى 1.5 كلم.

وحظيت الفيضة، السبت قبل الماضي، بزيارة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، الذي تجوّل فيها برفقة رئيس مركز القلت مروي بن برغش الطوالة، وطلب خلال الجولة دراسة الاستفادة من الفيضة بما يخدم أهالي المحافظة، فيما قدّم له "الطوالة" شرحاً مفصلاً عن كيفية الاستفادة منها، وجعلها متنزهاً برياً طبيعياً.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
12:44 PM
اخر تعديل
14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
02:00 PM

صور بانورامية.. "فيضة القلت" ومشاهد رائعة تأسر السكان والمسافرين بحفر الباطن

ملأتها مياه الأمطار التي هطلت الأسابيع الماضية وتوافد كبير للاستمتاع بمناظرها الخلابة

A A A
منصور الشلاقي - حفر الباطن
1
4,185

التقط المصوّر المحترف "بشير الوادي"، صوراً جوية غاية في الروعة من فيضة "القلت" الواقعة على بُعد 60 كلم تقريباً شمال غربي محافظة حفر الباطن، على طريق (حفر الباطن - رفحاء) السريع.

وأظهرت الصور البانورامية "الفيضة" وهي مملوءة بمياه الأمطار التي هطلت الأسابيع الماضية على المنطقة؛ ما جعلت السكان والمسافرين يتوافدون على الفيضة لأخذ لقطات جميلة منها، والاستمتاع بمناظرها الخلابة.

وتتميّز فيضة "القلت" بموقعها على الطريق الدولي، كما تمتاز بحجمها ومساحتها الكبيرين، حيث يبلغ أقصى طول لها 3 كلم، بينما يصل عرضها إلى 1.5 كلم.

وحظيت الفيضة، السبت قبل الماضي، بزيارة محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، الذي تجوّل فيها برفقة رئيس مركز القلت مروي بن برغش الطوالة، وطلب خلال الجولة دراسة الاستفادة من الفيضة بما يخدم أهالي المحافظة، فيما قدّم له "الطوالة" شرحاً مفصلاً عن كيفية الاستفادة منها، وجعلها متنزهاً برياً طبيعياً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,578
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,545
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,522
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,023

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة