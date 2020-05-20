بكفاءات وطنية.. "تركي بن طلال" يدشن مشروع تصنيع 15 ألف قطعة طبية

بإشراف كلية الهندسة في جامعة الملك خالد وبمشاركة وزارة الداخلية

أثنى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، على استثمار الكفاءات الوطنية الشابة في التطوير والتصنيع المحلي لمنتجات وقائية طبية، وفتح المجال الابتكاري الاستشرافي لتطوير منتجات طبية جديدة تستخدم في المجالات الصحية والأمنية والبلدية، إضافة لتفعيل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع وتطوير قطع غيار أجهزة التنفس الصناعي.

جاء ذلك خلال تدشينه للمشروع "تطوير وتصنيع منتجات الوقاية الصحية" بإشراف كلية الهندسة في جامعة الملك خالد وبمشاركة وزارة الداخلية والشؤون الصحية وأمانة المنطقة.

ويسعى المشروع لتحقيق الهدفين الاستراتيجيين الأول والثالث من أهداف المبادرة، وهما "مساندة تقديم الخدمات الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية للفئات المستهدفة، ودعم تخفيف الآثار الاقتصادية على أصحاب العمل والعمال" حيث يجمع المشروع بين المجالين الصحي والاقتصادي.

ويسعى المشروع إلى توطين طرق التصنيع الحديثة المطلوبة للاستخدامات الطبية ضمن مبادرة نشامى عسير؛ بهدف تطوير وتصنيع 15 ألف قطعة من المنتجات الوقائية الطبية، وتصنيع وتعديل قطع غيار أجهزة التنفس الصناعي لرفع كفاءة استخدام الأجهزة عن طريق استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة وفق المواصفات الطبية العالية، لمد الأسواق بالكميات المطلوبة من المواد الطبية التي يتم تصنيعها من قبل طلاب كلية الهندسة بجامعة الملك خالد.

جاء ذلك بعد اجتياز الطلاب دورات تدريبية مكثفة في ذات المجال لتجويد المخرجات، لتكون أزمة كورونا من جديد مفتاحاً لفرص إبداعية يتدرب فيها عدد كبير من الطلاب المتميزين على الإنتاج والتصنيع، ليستمر عطاؤهم ويتنوع بعد انتهاء الجائحة.