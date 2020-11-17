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الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة أوراوا.. والفريق يغادر لليابان غدًا

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم السبت مرانه الأخير قبيل المغادرة إلى اليابان غدًا تأهبًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019 أمـام "أوراوا الياباني" يوم الأحد بعد المقبل.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفـان لوشيسكو فـي الحصة التدريبية على الجوانب الفنية؛ إذ تخلل المران تطبيقات فنية، وجُمل تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

ومنح المدرب الروماني رازفان السباعي الدولي راحة إضافية لمدة يوم، على أن يغادروا مع بعثة الفريق غدًا.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

وتتأهب بعثة الفريق للمغـادرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو ظُهر غد الأحد.

الهلال أوراوا الياباني نهائي أبطال آسيا نهائي دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة أوراوا.. والفريق يغادر لليابان غدًا
سبق

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم السبت مرانه الأخير قبيل المغادرة إلى اليابان غدًا تأهبًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019 أمـام "أوراوا الياباني" يوم الأحد بعد المقبل.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفـان لوشيسكو فـي الحصة التدريبية على الجوانب الفنية؛ إذ تخلل المران تطبيقات فنية، وجُمل تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

ومنح المدرب الروماني رازفان السباعي الدولي راحة إضافية لمدة يوم، على أن يغادروا مع بعثة الفريق غدًا.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

وتتأهب بعثة الفريق للمغـادرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو ظُهر غد الأحد.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
11:40 PM

الهلال يُنهي تحضيراته لمواجهة أوراوا.. والفريق يغادر لليابان غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر اليوم السبت مرانه الأخير قبيل المغادرة إلى اليابان غدًا تأهبًا لخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019 أمـام "أوراوا الياباني" يوم الأحد بعد المقبل.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفـان لوشيسكو فـي الحصة التدريبية على الجوانب الفنية؛ إذ تخلل المران تطبيقات فنية، وجُمل تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

ومنح المدرب الروماني رازفان السباعي الدولي راحة إضافية لمدة يوم، على أن يغادروا مع بعثة الفريق غدًا.

وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

وتتأهب بعثة الفريق للمغـادرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو ظُهر غد الأحد.

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