709 حالات وفاة وأكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا
إجمالي الإصابات يتجاوز 32 مليوناً و400 ألف
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44,766 إصابة مؤكدة، و709 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 32,403,159، فيما بلغ عدد الوفيات 577,041.
أمريكا
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
709 حالات وفاة وأكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-07
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44,766 إصابة مؤكدة، و709 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 32,403,159، فيما بلغ عدد الوفيات 577,041.
07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
09:31 PM
709 حالات وفاة وأكثر من 44 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا
إجمالي الإصابات يتجاوز 32 مليوناً و400 ألف
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 44,766 إصابة مؤكدة، و709 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 32,403,159، فيما بلغ عدد الوفيات 577,041.