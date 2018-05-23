"النيابة المصرية" تعيد تشريح جثة الفلسطيني "قتيل سجون تركيا"

بعد تكذيب مزاعم انتحاره بتقرير الطب الشرعي وبطلب من أسرته

قررت النيابة العامة في مصر إعادة تشريح جثمان المواطن الفلسطيني زكي مبارك، الذي لقي حتفه في سجون تركيا، لمعرفة سبب وفاته.



وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس، ببدء التحقيق في مقتل زكي مبارك، الذي زعمت السلطات التركية أن سبب الوفاة هو انتحاره شنقًا.



وبحسب صحيفة زمان التركية الخميس فقد انتقل رئيس نيابة الحوادث إلى المستشفى الذي يتواجد به الجثمان للمعاينة، وتم الاستعانة بفريق تحقيق من النيابة العامة للاستماع إلى أقوال بعض أفراد عائلته، للتعرف على ملابسات الواقعة، كما يستمع فريق آخر من النيابة المصرية إلى شهادة عدد من أقارب ومعارف زكي مبارك بمحكمة شمال القاهرة.



ووصل جثمان الفلسطيني زكي مبارك إلى مطار القاهرة الدولي، الاثنين الماضي، قادمًا من تركيا، وكانت في استقباله أسرة المتوفى، وممثل السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وتقدمت أسرة مبارك بطلب رسمي للنائب العام المصري، لإعادة تشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة الفعلي، خاصة أن تقرير الطب الشرعي التركي أكد أن الوفاة نتجت عن جروح وإصابات وليس بسبب انتحار.