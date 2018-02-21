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حملة حوثية للخطف والتجنيد الإجباري.. اختطفوا 24 يمنياً بالبيضاء

"سكاي نيوز": هددتهم بوضعهم في السجون في حال مخالفتهم أوامر القتال

قالت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم: إن ميليشيا الحوثي اختطفت 24 مواطناً يمنياً من مديرية الطفة بمحافظة البيضاء.

وتفصيلاً فقد نفّذت ميليشيات الحوثي الإيرانية حملة خطف، استهدفت عشرات من أبناء مديريات محافظة الحديدة غربي اليمن؛ بهدف إجبارهم على القتال في صفوفها، حسبما أفاد مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء.

وقالت مصادر محلية: إن عمليات الخطف والتجنيد الإجباري تَرَكّزت في مديريات بيت الفقيه والتحيتا والزيدية، وإن الميليشيات المتمردة هددت المختطفين بوضعهم في السجون في حال مخالفتهم أوامر القتال بجانبها.

وأكدت المصادر أن الميليشيات طلبت من أفرادها في نقاط التفتيش عند مخارج المحافظة، عدم السماح بخروج الفارين من داخل المديريات إلى المناطق المحررة.

وتحاول القوات الشرعية التقدم من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب ساحل البحر الأحمر باتجاه المحافظة شمالاً، ونجحت بالفعل في استعادة عدد من البلدات على طول الشريط الساحلي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حملة حوثية للخطف والتجنيد الإجباري.. اختطفوا 24 يمنياً بالبيضاء
سبق

قالت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم: إن ميليشيا الحوثي اختطفت 24 مواطناً يمنياً من مديرية الطفة بمحافظة البيضاء.

وتفصيلاً فقد نفّذت ميليشيات الحوثي الإيرانية حملة خطف، استهدفت عشرات من أبناء مديريات محافظة الحديدة غربي اليمن؛ بهدف إجبارهم على القتال في صفوفها، حسبما أفاد مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء.

وقالت مصادر محلية: إن عمليات الخطف والتجنيد الإجباري تَرَكّزت في مديريات بيت الفقيه والتحيتا والزيدية، وإن الميليشيات المتمردة هددت المختطفين بوضعهم في السجون في حال مخالفتهم أوامر القتال بجانبها.

وأكدت المصادر أن الميليشيات طلبت من أفرادها في نقاط التفتيش عند مخارج المحافظة، عدم السماح بخروج الفارين من داخل المديريات إلى المناطق المحررة.

وتحاول القوات الشرعية التقدم من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب ساحل البحر الأحمر باتجاه المحافظة شمالاً، ونجحت بالفعل في استعادة عدد من البلدات على طول الشريط الساحلي.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
10:41 AM

حملة حوثية للخطف والتجنيد الإجباري.. اختطفوا 24 يمنياً بالبيضاء

"سكاي نيوز": هددتهم بوضعهم في السجون في حال مخالفتهم أوامر القتال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم: إن ميليشيا الحوثي اختطفت 24 مواطناً يمنياً من مديرية الطفة بمحافظة البيضاء.

وتفصيلاً فقد نفّذت ميليشيات الحوثي الإيرانية حملة خطف، استهدفت عشرات من أبناء مديريات محافظة الحديدة غربي اليمن؛ بهدف إجبارهم على القتال في صفوفها، حسبما أفاد مراسل شبكة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء.

وقالت مصادر محلية: إن عمليات الخطف والتجنيد الإجباري تَرَكّزت في مديريات بيت الفقيه والتحيتا والزيدية، وإن الميليشيات المتمردة هددت المختطفين بوضعهم في السجون في حال مخالفتهم أوامر القتال بجانبها.

وأكدت المصادر أن الميليشيات طلبت من أفرادها في نقاط التفتيش عند مخارج المحافظة، عدم السماح بخروج الفارين من داخل المديريات إلى المناطق المحررة.

وتحاول القوات الشرعية التقدم من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب ساحل البحر الأحمر باتجاه المحافظة شمالاً، ونجحت بالفعل في استعادة عدد من البلدات على طول الشريط الساحلي.

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