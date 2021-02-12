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"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع

وفق توجيهات "آل الشيخ" لمتابعة التزام المصلين بالبروتوكولات الصحية

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الجوامع والمساجد المؤقتة، أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم.

وبدأت الجولات بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية والفرق التطوعية ومندوبين من الصحة ومنسوبي المساجد لإجراء فحص الحرارة للمصلين وترتيب الدخول والخروج والتشديد على إحضار السجادة الخاصة، والتحقق من التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات على المصلين.

وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن إقامة مثل هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار حرص الوزارة على تكثيف ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية الواردة من الجهات المختصة في المساجد، والتي تهدف إلى نشر التوعية من الفيروس ومخاطره على الفرد والمجتمع، وحفظ الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار "الخامري" إلى أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنفيذها امتدادًا لعدد من الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الوزارة وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة للعمل وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا".

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شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع
سبق

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الجوامع والمساجد المؤقتة، أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم.

وبدأت الجولات بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية والفرق التطوعية ومندوبين من الصحة ومنسوبي المساجد لإجراء فحص الحرارة للمصلين وترتيب الدخول والخروج والتشديد على إحضار السجادة الخاصة، والتحقق من التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات على المصلين.

وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن إقامة مثل هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار حرص الوزارة على تكثيف ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية الواردة من الجهات المختصة في المساجد، والتي تهدف إلى نشر التوعية من الفيروس ومخاطره على الفرد والمجتمع، وحفظ الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار "الخامري" إلى أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنفيذها امتدادًا لعدد من الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الوزارة وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة للعمل وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا".

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
05:06 PM

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع

وفق توجيهات "آل الشيخ" لمتابعة التزام المصلين بالبروتوكولات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الجوامع والمساجد المؤقتة، أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم.

وبدأت الجولات بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية والفرق التطوعية ومندوبين من الصحة ومنسوبي المساجد لإجراء فحص الحرارة للمصلين وترتيب الدخول والخروج والتشديد على إحضار السجادة الخاصة، والتحقق من التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توزيع المعقمات والكمامات على المصلين.

وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن إقامة مثل هذه الجولات الرقابية تأتي في إطار حرص الوزارة على تكثيف ومتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية الواردة من الجهات المختصة في المساجد، والتي تهدف إلى نشر التوعية من الفيروس ومخاطره على الفرد والمجتمع، وحفظ الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار "الخامري" إلى أن هذه الجولات الرقابية تأتي ضمن الجهود التي يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنفيذها امتدادًا لعدد من الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الوزارة وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة للعمل وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا".

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