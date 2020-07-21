النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطنة عمان تعلن الإغلاق التام بين المحافظات حتى 8 أغسطس

في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا"

أعلنت عمان، الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م، إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق يشمل منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال الفترة المذكورة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.

كما أعلنت السلطنة استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد، وأسواق العيد التقليدية "الهبطات"، وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها 1159 لعمانيين، و328 لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 69.887 و337 وفاة وتماثل 46.608 حالات للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عمان تعلن الإغلاق التام بين المحافظات حتى 8 أغسطس
سبق

أعلنت عمان، الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م، إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق يشمل منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال الفترة المذكورة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.

كما أعلنت السلطنة استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد، وأسواق العيد التقليدية "الهبطات"، وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها 1159 لعمانيين، و328 لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 69.887 و337 وفاة وتماثل 46.608 حالات للشفاء.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
12:54 PM

سلطنة عمان تعلن الإغلاق التام بين المحافظات حتى 8 أغسطس

في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
894

أعلنت عمان، الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م، إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق يشمل منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال الفترة المذكورة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.

كما أعلنت السلطنة استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد، وأسواق العيد التقليدية "الهبطات"، وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا؛ منها 1159 لعمانيين، و328 لغير عمانيين؛ ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 69.887 و337 وفاة وتماثل 46.608 حالات للشفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,939
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,442
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,060
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,193

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة