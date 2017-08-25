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"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات

نصبت الملا شيرين حاكمًا لكابول

عيّنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم "الثلاثاء"، وزيرًا جديدًا للمالية في أفغانستان، ورئيسًا للمخابرات، ووزيرَ داخلية بالوكالة.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن جول أغا سيكون وزيرًا للمالية، وأن صدر إبراهيم سيكون وزيرًا للداخلية بالوكالة، ونجيب الله سيتولى رئاسة المخابرات؛ وفقًا لـ"رويترز".

بيّنت أن الملا شيرين سيكون حاكم كابول، وحمد الله نعماني محافظ العاصمة.

وأعلنت "طالبان" أمس حاكمًا بالنيابة لـمصرف أفغانستان، بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات
سبق

عيّنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم "الثلاثاء"، وزيرًا جديدًا للمالية في أفغانستان، ورئيسًا للمخابرات، ووزيرَ داخلية بالوكالة.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن جول أغا سيكون وزيرًا للمالية، وأن صدر إبراهيم سيكون وزيرًا للداخلية بالوكالة، ونجيب الله سيتولى رئاسة المخابرات؛ وفقًا لـ"رويترز".

بيّنت أن الملا شيرين سيكون حاكم كابول، وحمد الله نعماني محافظ العاصمة.

وأعلنت "طالبان" أمس حاكمًا بالنيابة لـمصرف أفغانستان، بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
05:10 PM

"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات

نصبت الملا شيرين حاكمًا لكابول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عيّنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم "الثلاثاء"، وزيرًا جديدًا للمالية في أفغانستان، ورئيسًا للمخابرات، ووزيرَ داخلية بالوكالة.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن جول أغا سيكون وزيرًا للمالية، وأن صدر إبراهيم سيكون وزيرًا للداخلية بالوكالة، ونجيب الله سيتولى رئاسة المخابرات؛ وفقًا لـ"رويترز".

بيّنت أن الملا شيرين سيكون حاكم كابول، وحمد الله نعماني محافظ العاصمة.

وأعلنت "طالبان" أمس حاكمًا بالنيابة لـمصرف أفغانستان، بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".

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