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"العمل" تردّ على فيديو "التفتيش الميداني" بأن الزيارات مؤتمتة ووفق البلاغات

بعد تداوله في مواقع التواصل وشكواه من ترصد الموظف للمخالفة

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عمليات ‏التفتيش الميداني التي تقوم بها تتم بشكل مؤتمت كليًّا، ومن ضمن ذلك إسناد الزيارات للمفتشين بناء على البلاغات التي ترد للوزارة أو زيارات مجدولة إلكترونيًّا؛ وذلك ردًّا على ما تم تداوله في مواقع التواصل بشأن عمليات التفتيش الميداني.

وأوضحت "العمل" أنها توفر آلية للاعتراض وتقديم المستندات الداعمة إلكترونيًّا، وتقبل اعتراضات أصحاب العمل على المخالفات التي يثبت فيها صاحب العمل أن الموظف السعودي لم يكن متواجدًا لظرف طارئ بعد تقديم المستندات المثبتة لتوظيفه؛ مؤكدة أن هدفها تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل.

كما أشارت إلى أنها قد أطلقت عددًا من المبادرات التي تساعد في زيادة الالتزام، ومن ذلك برنامج التقييم الذاتي الذي يمكّن المنشأة من معرفة ما عليها من التزامات، وكذلك الإعفاء لنسبة 80% من المخالفة الأولى، ومبادرة حلول تسوية المخالفات بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 70% مقابل التوظيف؛ داعية إلى ضرورة استخدام القنوات النظامية المتاحة على موقعها؛ لتقديم الشكاوى والاقتراحات.

يُذكر أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدّعي فيه تعمّد مفتش العمل انتظار خروج الموظف السعودي من المحل (الذي يعمل به كسعودة) لأي ظرف؛ حتى يخالف المحل بـ20 ألف ريال؛ مما حدا به إلى إغلاق محله وتحويله لمتجر إلكتروني.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التفتيش الميداني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العمل" تردّ على فيديو "التفتيش الميداني" بأن الزيارات مؤتمتة ووفق البلاغات
سبق

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عمليات ‏التفتيش الميداني التي تقوم بها تتم بشكل مؤتمت كليًّا، ومن ضمن ذلك إسناد الزيارات للمفتشين بناء على البلاغات التي ترد للوزارة أو زيارات مجدولة إلكترونيًّا؛ وذلك ردًّا على ما تم تداوله في مواقع التواصل بشأن عمليات التفتيش الميداني.

وأوضحت "العمل" أنها توفر آلية للاعتراض وتقديم المستندات الداعمة إلكترونيًّا، وتقبل اعتراضات أصحاب العمل على المخالفات التي يثبت فيها صاحب العمل أن الموظف السعودي لم يكن متواجدًا لظرف طارئ بعد تقديم المستندات المثبتة لتوظيفه؛ مؤكدة أن هدفها تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل.

كما أشارت إلى أنها قد أطلقت عددًا من المبادرات التي تساعد في زيادة الالتزام، ومن ذلك برنامج التقييم الذاتي الذي يمكّن المنشأة من معرفة ما عليها من التزامات، وكذلك الإعفاء لنسبة 80% من المخالفة الأولى، ومبادرة حلول تسوية المخالفات بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 70% مقابل التوظيف؛ داعية إلى ضرورة استخدام القنوات النظامية المتاحة على موقعها؛ لتقديم الشكاوى والاقتراحات.

يُذكر أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدّعي فيه تعمّد مفتش العمل انتظار خروج الموظف السعودي من المحل (الذي يعمل به كسعودة) لأي ظرف؛ حتى يخالف المحل بـ20 ألف ريال؛ مما حدا به إلى إغلاق محله وتحويله لمتجر إلكتروني.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
07:44 PM

"العمل" تردّ على فيديو "التفتيش الميداني" بأن الزيارات مؤتمتة ووفق البلاغات

بعد تداوله في مواقع التواصل وشكواه من ترصد الموظف للمخالفة

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فهد الغبيوي - الرياض
6
4,957

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن عمليات ‏التفتيش الميداني التي تقوم بها تتم بشكل مؤتمت كليًّا، ومن ضمن ذلك إسناد الزيارات للمفتشين بناء على البلاغات التي ترد للوزارة أو زيارات مجدولة إلكترونيًّا؛ وذلك ردًّا على ما تم تداوله في مواقع التواصل بشأن عمليات التفتيش الميداني.

وأوضحت "العمل" أنها توفر آلية للاعتراض وتقديم المستندات الداعمة إلكترونيًّا، وتقبل اعتراضات أصحاب العمل على المخالفات التي يثبت فيها صاحب العمل أن الموظف السعودي لم يكن متواجدًا لظرف طارئ بعد تقديم المستندات المثبتة لتوظيفه؛ مؤكدة أن هدفها تصحيح المخالفات وتنظيم سوق العمل.

كما أشارت إلى أنها قد أطلقت عددًا من المبادرات التي تساعد في زيادة الالتزام، ومن ذلك برنامج التقييم الذاتي الذي يمكّن المنشأة من معرفة ما عليها من التزامات، وكذلك الإعفاء لنسبة 80% من المخالفة الأولى، ومبادرة حلول تسوية المخالفات بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة 70% مقابل التوظيف؛ داعية إلى ضرورة استخدام القنوات النظامية المتاحة على موقعها؛ لتقديم الشكاوى والاقتراحات.

يُذكر أن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدّعي فيه تعمّد مفتش العمل انتظار خروج الموظف السعودي من المحل (الذي يعمل به كسعودة) لأي ظرف؛ حتى يخالف المحل بـ20 ألف ريال؛ مما حدا به إلى إغلاق محله وتحويله لمتجر إلكتروني.

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