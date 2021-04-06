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أمير عسير يرعى حفل تخرج الدفعة 23 بجامعة الملك خالد.. افتراضيًا

يضم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من مختلف الدرجات العلمية

يرعى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الـ 23 من طلاب وطالبات الجامعة، والذي يقام عن بُعد.

ونوه رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بما يحظى به قطاع التعليم كغيره من قطاعات الدولة من رعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما شكر أمير منطقة عسير على اهتمامه الدائم بالجامعة ورعايته لحفل تخرج الدفعة الـ 23، مثمنًا جهود وزير التعليم، الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، و نائبه للجامعات والبحث والابتكار، الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري، وما حققته الوزارة من تميز ونجاح.

وأوضح "السلمي" أن الجامعة تسعد اليوم بتخريج أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من مختلف الدرجات العلمية من مرحلة الدبلوم إلى الدكتوراه للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وأيضا الفصل الصيفي للعام 1442هـ في 29 كلية.

وقال السلمي: "إننا اليوم نحتفي بسواعد شابة وكفاءات وطنية مؤهلة سينضمون -بإذن الله- إلى كوكبة العاملين في صروح هذا الوطن العظيم، ويساهمون بفاعلية في البناء والتنمية بعد أن كانوا على مدى سنوات مضت مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ومحركًا علميًا للكثير من الفعاليات والبرامج والمنجزات، كما هنّأ السلمي أسر الخريجين والخريجات مؤكدًا أنهم "بذلوا ما في وسعهم وحرصوا على أن تتهيأ لأبنائهم وبناتهم فرص النجاح والتفوق فاستحق هؤلاء الآباء والأمهات والأسر أن تتكلل جهودهم بالتوفيق وأن يشهدوا لحظات تتويج أبنائهم وبناتهم بكل فخر واعتزاز".

وومن المقرر أن يشتمل الحفل على العديد من الفقرات منها كلمة لأمير عسير، وأخرى لرئيس الجامعة، وعميدي القبول والتسجيل والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة التي يقدمها طلاب الجامعة.

وهيأت الجامعة موقعًا إلكترونيًّا تفاعليًّا على الرابط https://grad23.kku.edu.sa/ لمشاركة تهاني الخريجين وذويهم.

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أمير عسير يرعى حفل تخرج الدفعة 23 بجامعة الملك خالد.. افتراضيًا
سبق

يرعى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الـ 23 من طلاب وطالبات الجامعة، والذي يقام عن بُعد.

ونوه رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بما يحظى به قطاع التعليم كغيره من قطاعات الدولة من رعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما شكر أمير منطقة عسير على اهتمامه الدائم بالجامعة ورعايته لحفل تخرج الدفعة الـ 23، مثمنًا جهود وزير التعليم، الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، و نائبه للجامعات والبحث والابتكار، الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري، وما حققته الوزارة من تميز ونجاح.

وأوضح "السلمي" أن الجامعة تسعد اليوم بتخريج أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من مختلف الدرجات العلمية من مرحلة الدبلوم إلى الدكتوراه للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وأيضا الفصل الصيفي للعام 1442هـ في 29 كلية.

وقال السلمي: "إننا اليوم نحتفي بسواعد شابة وكفاءات وطنية مؤهلة سينضمون -بإذن الله- إلى كوكبة العاملين في صروح هذا الوطن العظيم، ويساهمون بفاعلية في البناء والتنمية بعد أن كانوا على مدى سنوات مضت مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ومحركًا علميًا للكثير من الفعاليات والبرامج والمنجزات، كما هنّأ السلمي أسر الخريجين والخريجات مؤكدًا أنهم "بذلوا ما في وسعهم وحرصوا على أن تتهيأ لأبنائهم وبناتهم فرص النجاح والتفوق فاستحق هؤلاء الآباء والأمهات والأسر أن تتكلل جهودهم بالتوفيق وأن يشهدوا لحظات تتويج أبنائهم وبناتهم بكل فخر واعتزاز".

وومن المقرر أن يشتمل الحفل على العديد من الفقرات منها كلمة لأمير عسير، وأخرى لرئيس الجامعة، وعميدي القبول والتسجيل والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة التي يقدمها طلاب الجامعة.

وهيأت الجامعة موقعًا إلكترونيًّا تفاعليًّا على الرابط https://grad23.kku.edu.sa/ لمشاركة تهاني الخريجين وذويهم.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
03:35 PM

أمير عسير يرعى حفل تخرج الدفعة 23 بجامعة الملك خالد.. افتراضيًا

يضم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من مختلف الدرجات العلمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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يرعى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الـ 23 من طلاب وطالبات الجامعة، والذي يقام عن بُعد.

ونوه رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بما يحظى به قطاع التعليم كغيره من قطاعات الدولة من رعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما شكر أمير منطقة عسير على اهتمامه الدائم بالجامعة ورعايته لحفل تخرج الدفعة الـ 23، مثمنًا جهود وزير التعليم، الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، و نائبه للجامعات والبحث والابتكار، الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد السديري، وما حققته الوزارة من تميز ونجاح.

وأوضح "السلمي" أن الجامعة تسعد اليوم بتخريج أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من مختلف الدرجات العلمية من مرحلة الدبلوم إلى الدكتوراه للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، وأيضا الفصل الصيفي للعام 1442هـ في 29 كلية.

وقال السلمي: "إننا اليوم نحتفي بسواعد شابة وكفاءات وطنية مؤهلة سينضمون -بإذن الله- إلى كوكبة العاملين في صروح هذا الوطن العظيم، ويساهمون بفاعلية في البناء والتنمية بعد أن كانوا على مدى سنوات مضت مصدر فخر واعتزاز للجامعة، ومحركًا علميًا للكثير من الفعاليات والبرامج والمنجزات، كما هنّأ السلمي أسر الخريجين والخريجات مؤكدًا أنهم "بذلوا ما في وسعهم وحرصوا على أن تتهيأ لأبنائهم وبناتهم فرص النجاح والتفوق فاستحق هؤلاء الآباء والأمهات والأسر أن تتكلل جهودهم بالتوفيق وأن يشهدوا لحظات تتويج أبنائهم وبناتهم بكل فخر واعتزاز".

وومن المقرر أن يشتمل الحفل على العديد من الفقرات منها كلمة لأمير عسير، وأخرى لرئيس الجامعة، وعميدي القبول والتسجيل والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة التي يقدمها طلاب الجامعة.

وهيأت الجامعة موقعًا إلكترونيًّا تفاعليًّا على الرابط https://grad23.kku.edu.sa/ لمشاركة تهاني الخريجين وذويهم.

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