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في يومه الثالث.. "نور للثقافة والفنون" يواصل إمتاع زواره

أثرى الساحة الأدبية بأطروحات مختلفة.. برعاية "سبق"

شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان "نور للثقافة والفنون"، الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء في مقر النادي بالرياض، إقبالاً كبيراً من الجمهور، وقدمت خلاله عدد من الفعاليات عبر الأجنحة المشاركة على المسطح الأخضر، وكذلك جناح جمهورية الصين الحاضر بثقافة "التنين"، واستمع الزوار إلى ندوة حول الفلسفة والأدب في المسرح الرئيس، وكذلك جلسة "نور السمر" عن "التراث".

والزائر إلى أرض المهرجان يجد نفسه يسير على قدميه في "شارع الفن" مستمتعاً بالمعروضات واللوحات الحائطية التي أطلق رساموها عنان خيالهم الواسع، ثم يواصل خط سيره إلى الأركان المشاركة والمعارض الفنية، وقاعة السينما، وتختلف الفعاليات من يوم لآخر، فيما خُصص جناح للأطفال للاستمتاع بالعروض في الهواء الطلق.

وفي ندوة "نور الحوار" جاءت جلسة اليوم الثالث بعنوان "الفلسفة والأدب"، وأدارها الدكتور عبدالله المطيري، وضيوفه هم الدكتور علي النهابي، وعبدالرحمن مرشود، وشايع الوقيان، وتركز الحوار حول الفرق بين الفلسفة والفن، ومن خدم الآخر.

وفي ندوة "نور السمر" أقيمت حلقة بعنوان "التراث" في مسرح مفتوح بين أشجار نخيل النادي، قدمها الشاعر والأديب المهندس خالد السرحاني، وشهدت حضوراً جيداً من الجمهور، وفي نهايتها تم توزيع 3 أجهزة هاتفية للحضور بعد إجابتهم عن أسئلة الندوة.

وشهد معرض الفنان السعودي أحمد السلامة للرسم بالتنقيط، حضوراً مميزاً، وأذهلت اللوحات المعروضة الزوار، وتسابقت "وميض" عدسات هواتفهم المحمولة نحو عشرات اللوحات التي تتزين بها القاعة المخصصة.

وقدمت خيمة "ثقافة السلامة" مسابقة للزوار بعنوان "أجمل صورة"، في حين امتلأ جناح الطفل بالمشاركين الصغار في فعالية "اللعب بالترفيه"، واستمر فريق "نوتة" في تقديم عروض وفواصل موسيقية.

يشار إلى أن مهرجان "نور للثقافة والفنون" انطلق يوم الأحد الماضي 31 مارس بنادي شركة الكهرباء السعودية، ويستمر سبعة أيام وحتى يوم السبت المقبل 6 أبريل، برعاية "سبق"، ويضم فعاليات متنوعة، والدخول مجاني ومتاح لجميع شرائح وفئات المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في يومه الثالث.. "نور للثقافة والفنون" يواصل إمتاع زواره
سبق

شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان "نور للثقافة والفنون"، الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء في مقر النادي بالرياض، إقبالاً كبيراً من الجمهور، وقدمت خلاله عدد من الفعاليات عبر الأجنحة المشاركة على المسطح الأخضر، وكذلك جناح جمهورية الصين الحاضر بثقافة "التنين"، واستمع الزوار إلى ندوة حول الفلسفة والأدب في المسرح الرئيس، وكذلك جلسة "نور السمر" عن "التراث".

والزائر إلى أرض المهرجان يجد نفسه يسير على قدميه في "شارع الفن" مستمتعاً بالمعروضات واللوحات الحائطية التي أطلق رساموها عنان خيالهم الواسع، ثم يواصل خط سيره إلى الأركان المشاركة والمعارض الفنية، وقاعة السينما، وتختلف الفعاليات من يوم لآخر، فيما خُصص جناح للأطفال للاستمتاع بالعروض في الهواء الطلق.

وفي ندوة "نور الحوار" جاءت جلسة اليوم الثالث بعنوان "الفلسفة والأدب"، وأدارها الدكتور عبدالله المطيري، وضيوفه هم الدكتور علي النهابي، وعبدالرحمن مرشود، وشايع الوقيان، وتركز الحوار حول الفرق بين الفلسفة والفن، ومن خدم الآخر.

وفي ندوة "نور السمر" أقيمت حلقة بعنوان "التراث" في مسرح مفتوح بين أشجار نخيل النادي، قدمها الشاعر والأديب المهندس خالد السرحاني، وشهدت حضوراً جيداً من الجمهور، وفي نهايتها تم توزيع 3 أجهزة هاتفية للحضور بعد إجابتهم عن أسئلة الندوة.

وشهد معرض الفنان السعودي أحمد السلامة للرسم بالتنقيط، حضوراً مميزاً، وأذهلت اللوحات المعروضة الزوار، وتسابقت "وميض" عدسات هواتفهم المحمولة نحو عشرات اللوحات التي تتزين بها القاعة المخصصة.

وقدمت خيمة "ثقافة السلامة" مسابقة للزوار بعنوان "أجمل صورة"، في حين امتلأ جناح الطفل بالمشاركين الصغار في فعالية "اللعب بالترفيه"، واستمر فريق "نوتة" في تقديم عروض وفواصل موسيقية.

يشار إلى أن مهرجان "نور للثقافة والفنون" انطلق يوم الأحد الماضي 31 مارس بنادي شركة الكهرباء السعودية، ويستمر سبعة أيام وحتى يوم السبت المقبل 6 أبريل، برعاية "سبق"، ويضم فعاليات متنوعة، والدخول مجاني ومتاح لجميع شرائح وفئات المجتمع.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
06:16 PM

في يومه الثالث.. "نور للثقافة والفنون" يواصل إمتاع زواره

أثرى الساحة الأدبية بأطروحات مختلفة.. برعاية "سبق"

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عيسى الحربي - الرياض
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شهد اليوم الثالث من فعاليات مهرجان "نور للثقافة والفنون"، الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء في مقر النادي بالرياض، إقبالاً كبيراً من الجمهور، وقدمت خلاله عدد من الفعاليات عبر الأجنحة المشاركة على المسطح الأخضر، وكذلك جناح جمهورية الصين الحاضر بثقافة "التنين"، واستمع الزوار إلى ندوة حول الفلسفة والأدب في المسرح الرئيس، وكذلك جلسة "نور السمر" عن "التراث".

والزائر إلى أرض المهرجان يجد نفسه يسير على قدميه في "شارع الفن" مستمتعاً بالمعروضات واللوحات الحائطية التي أطلق رساموها عنان خيالهم الواسع، ثم يواصل خط سيره إلى الأركان المشاركة والمعارض الفنية، وقاعة السينما، وتختلف الفعاليات من يوم لآخر، فيما خُصص جناح للأطفال للاستمتاع بالعروض في الهواء الطلق.

وفي ندوة "نور الحوار" جاءت جلسة اليوم الثالث بعنوان "الفلسفة والأدب"، وأدارها الدكتور عبدالله المطيري، وضيوفه هم الدكتور علي النهابي، وعبدالرحمن مرشود، وشايع الوقيان، وتركز الحوار حول الفرق بين الفلسفة والفن، ومن خدم الآخر.

وفي ندوة "نور السمر" أقيمت حلقة بعنوان "التراث" في مسرح مفتوح بين أشجار نخيل النادي، قدمها الشاعر والأديب المهندس خالد السرحاني، وشهدت حضوراً جيداً من الجمهور، وفي نهايتها تم توزيع 3 أجهزة هاتفية للحضور بعد إجابتهم عن أسئلة الندوة.

وشهد معرض الفنان السعودي أحمد السلامة للرسم بالتنقيط، حضوراً مميزاً، وأذهلت اللوحات المعروضة الزوار، وتسابقت "وميض" عدسات هواتفهم المحمولة نحو عشرات اللوحات التي تتزين بها القاعة المخصصة.

وقدمت خيمة "ثقافة السلامة" مسابقة للزوار بعنوان "أجمل صورة"، في حين امتلأ جناح الطفل بالمشاركين الصغار في فعالية "اللعب بالترفيه"، واستمر فريق "نوتة" في تقديم عروض وفواصل موسيقية.

يشار إلى أن مهرجان "نور للثقافة والفنون" انطلق يوم الأحد الماضي 31 مارس بنادي شركة الكهرباء السعودية، ويستمر سبعة أيام وحتى يوم السبت المقبل 6 أبريل، برعاية "سبق"، ويضم فعاليات متنوعة، والدخول مجاني ومتاح لجميع شرائح وفئات المجتمع.

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