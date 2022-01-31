الأفواج الأمنية بجازان تضبط 5850 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي بالدائر
توقيف المواطن المتهم بحيازتها واتخاذ الإجراءات وإحالته لجهة الاختصاص
صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر، ضبطت 5850 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مواطن.
وقال "الطويان": تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته لجهة الاختصاص.
الجهات الأمنية
الأفواج الأمنية
الأفواج الأمنية بجازان تضبط 5850 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي بالدائر
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-31
صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر، ضبطت 5850 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مواطن.
وقال "الطويان": تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته لجهة الاختصاص.
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:20 PM
الأفواج الأمنية بجازان تضبط 5850 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي بالدائر
توقيف المواطن المتهم بحيازتها واتخاذ الإجراءات وإحالته لجهة الاختصاص
صرّح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر، ضبطت 5850 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بحوزة مواطن.
وقال "الطويان": تم توقيفه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته لجهة الاختصاص.