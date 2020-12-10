"التحالف" يعترض ويدمِّر زورقَيْن مفخخَيْن مسيَّرَيْن عن بُعد للحوثي

أطلقتهما الميليشيا الانقلابية التابعة لإيران من محافظة الحديدة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء أمس الأربعاء (09 ديسمبر 2020م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقَيْن مفخخَيْن مسيَّرَيْن عن بُعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي بأنه تم تدمير الزورقَيْن المفخخَيْن اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيَّن العميد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، والزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدَّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.