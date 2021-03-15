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في عام كورونا.. الكويت تسجل أدنى معدل مواليد جدد منذ 2005

تراجع 2.9% ليصبح 50409 مواليد مقارنة بـ51926 في 2019

خلال عام كورونا 2020، سجلت الكويت أدنى معدل في المواليد الجدد على مدار 15 عامًا؛ إذ بلغ عدد المواليد الجدد 50409، وهو الرقم الأدنى منذ العام 2005.

وبتحليل الأرقام؛ فقد تراجع عدد المواليد خلال 2020 بنسبة 2.9% بما يعادل 1517 مولودًا ليصبح 50409، عند المقارنة بالعام 2019 الذي بلغ عدد المواليد فيه 51926 مولودًا.

ومن جهة المواليد وفقًا للجنسية -بحسب صحيفة "الراي" الكويتية- فقد تراجع عدد المواليد الكويتيين خلال 2020 بنحو 1.8% بما عدده 575 مولودًا؛ إذ بلغ 31295 في 2020 مقارنة مع 31870 مولودًا في 2019.

أما من جهة المواليد من المقيمين، فقد شهد عددهم تراجعًا بنسبة 4.69% بما يعادل 942 مولودًا؛ ليبلغ 19114 في 2020 مقابل 20056 في 2019.

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في عام كورونا.. الكويت تسجل أدنى معدل مواليد جدد منذ 2005
سبق

خلال عام كورونا 2020، سجلت الكويت أدنى معدل في المواليد الجدد على مدار 15 عامًا؛ إذ بلغ عدد المواليد الجدد 50409، وهو الرقم الأدنى منذ العام 2005.

وبتحليل الأرقام؛ فقد تراجع عدد المواليد خلال 2020 بنسبة 2.9% بما يعادل 1517 مولودًا ليصبح 50409، عند المقارنة بالعام 2019 الذي بلغ عدد المواليد فيه 51926 مولودًا.

ومن جهة المواليد وفقًا للجنسية -بحسب صحيفة "الراي" الكويتية- فقد تراجع عدد المواليد الكويتيين خلال 2020 بنحو 1.8% بما عدده 575 مولودًا؛ إذ بلغ 31295 في 2020 مقارنة مع 31870 مولودًا في 2019.

أما من جهة المواليد من المقيمين، فقد شهد عددهم تراجعًا بنسبة 4.69% بما يعادل 942 مولودًا؛ ليبلغ 19114 في 2020 مقابل 20056 في 2019.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
12:48 PM

في عام كورونا.. الكويت تسجل أدنى معدل مواليد جدد منذ 2005

تراجع 2.9% ليصبح 50409 مواليد مقارنة بـ51926 في 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خلال عام كورونا 2020، سجلت الكويت أدنى معدل في المواليد الجدد على مدار 15 عامًا؛ إذ بلغ عدد المواليد الجدد 50409، وهو الرقم الأدنى منذ العام 2005.

وبتحليل الأرقام؛ فقد تراجع عدد المواليد خلال 2020 بنسبة 2.9% بما يعادل 1517 مولودًا ليصبح 50409، عند المقارنة بالعام 2019 الذي بلغ عدد المواليد فيه 51926 مولودًا.

ومن جهة المواليد وفقًا للجنسية -بحسب صحيفة "الراي" الكويتية- فقد تراجع عدد المواليد الكويتيين خلال 2020 بنحو 1.8% بما عدده 575 مولودًا؛ إذ بلغ 31295 في 2020 مقارنة مع 31870 مولودًا في 2019.

أما من جهة المواليد من المقيمين، فقد شهد عددهم تراجعًا بنسبة 4.69% بما يعادل 942 مولودًا؛ ليبلغ 19114 في 2020 مقابل 20056 في 2019.

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