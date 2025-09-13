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هنا تتشكّل وتمتد.. "المسند" عن "خريطة هطولات اليوم": "رعدية ممطرة"

فيما توقعت "الأرصاد" تكوّنها لسحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة وسطحية

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم الأحد، أنه "ربما تتشكّل السحب الرعدية التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وربما تمتد حتى أجزاءٍ من منطقتَي #مكة و #المدينة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنا تتشكّل وتمتد.. "المسند" عن "خريطة هطولات اليوم": "رعدية ممطرة"
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم الأحد، أنه "ربما تتشكّل السحب الرعدية التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وربما تمتد حتى أجزاءٍ من منطقتَي #مكة و #المدينة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية).

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
10:07 AM

هنا تتشكّل وتمتد.. "المسند" عن "خريطة هطولات اليوم": "رعدية ممطرة"

فيما توقعت "الأرصاد" تكوّنها لسحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة وسطحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم الأحد، أنه "ربما تتشكّل السحب الرعدية التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وربما تمتد حتى أجزاءٍ من منطقتَي #مكة و #المدينة".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية).

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