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النصر يدشن تحضيراته لمواجهة الفتح.. و"هورفات " يطالب بالنقاط الثلاث

طالب مدرب النصر "هورفات " لاعبي فريقه بنقاط المباراة التي تجمعه بالفتح الثلاثاء المقبل ( مؤجلة من الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ) خلال اجتماعه باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، الأحد.


وعلى الصعيد الميداني، طبق الكرواتي عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة، في المران الذي فرضه على اللاعبين وافتتحه بتدريبات لياقية متنوعة، فيما اختتمت الحصة التدريبية، بمناورة على كامل مساحة الملعب.


الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز السادس بـ 24 نقطه، ويسعى لبلوغ المربع ومن ثم المنافسة مجدداً على الصدارة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يدشن تحضيراته لمواجهة الفتح.. و"هورفات " يطالب بالنقاط الثلاث
سبق

طالب مدرب النصر "هورفات " لاعبي فريقه بنقاط المباراة التي تجمعه بالفتح الثلاثاء المقبل ( مؤجلة من الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ) خلال اجتماعه باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، الأحد.


وعلى الصعيد الميداني، طبق الكرواتي عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة، في المران الذي فرضه على اللاعبين وافتتحه بتدريبات لياقية متنوعة، فيما اختتمت الحصة التدريبية، بمناورة على كامل مساحة الملعب.


الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز السادس بـ 24 نقطه، ويسعى لبلوغ المربع ومن ثم المنافسة مجدداً على الصدارة.


08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
12:02 AM

النصر يدشن تحضيراته لمواجهة الفتح.. و"هورفات " يطالب بالنقاط الثلاث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مدرب النصر "هورفات " لاعبي فريقه بنقاط المباراة التي تجمعه بالفتح الثلاثاء المقبل ( مؤجلة من الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ) خلال اجتماعه باللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، الأحد.


وعلى الصعيد الميداني، طبق الكرواتي عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة، في المران الذي فرضه على اللاعبين وافتتحه بتدريبات لياقية متنوعة، فيما اختتمت الحصة التدريبية، بمناورة على كامل مساحة الملعب.


الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز السادس بـ 24 نقطه، ويسعى لبلوغ المربع ومن ثم المنافسة مجدداً على الصدارة.


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