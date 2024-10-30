"مغامرات الرعب والزومبي" تجذب الأطفال وزوار فعاليات "الرياض ونتروندرلاند"

زوار يشيدون بالتنظيم الجيد والتجربة الجديدة

أتاحت منطقة "مغامرات الرعب" ضمن فعالية "الرياض ونتروندرلاند" الترفيهية بموسم الرياض لزوارها خوض تجارب رعب من خلال نقل مشاهدة الجثث المتحركة "الزومبي" والأشباح من الأفلام إلى الواقع.

وتثير هذه التجربة أجواء المرح من خلال أداء مشاهد تمثيلية وعروض راقصة على أنغام شعبية وموسيقى أجنبية وعربية في قالب فكاهي مشوق وتفاعلي مع الحضور والزوار الذين يحرصون على التقاط صور السيلفي معها.

وفي التفاصيل، تحتوي منطقة "مغامرات الرعب" على ثلاث تجارب مستوحاة من أفلام رعب عالمية، ويحاول الأطفال كسر حاجز الخوف من مشاهدة شخصيات الرعب و"الزومبي" بالاقتراب منهم ومصافحتهم.

وعبّر الطفل "سعود" ببراءة عن شجاعته بينما كان يشاهد إلى جانب أشقائه تلك المناظر والأشكال المرعبة وهي تسير بينهم.

وأبدت الطفلة "نجد" بعض الخوف البسيط الذي يتراجع مع رؤية تفاعل الحضور واستمتاعهم، بينما يحرص شقيقها "سعود" على طمأنتها بعدم شعوره بأي مخاوف مطلقاً.

وأشاد شبان من جدة بمستوى التنظيم المتميز في إجراءات الدخول إلى المنطقة، والذي كان بسرعة بسهولة ولم تتجاوز سوى 5 دقائق فقط، بعد توقعاتهم بأن يقفوا لساعات في طوابير الانتظار، ووصفوا الفعالية بالرائعة حيث شعروا فيها بالاستمتاع والتغيير.

يُذكر أن فعاليات منطقة "الرياض ونتروندرلاند" من المقرر أن تستمر حتى نهاية مارس 2022م، بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لها بنسبة 40% عما كانت عليه في الموسم السابق.



وتشتمل منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، إحدى فعاليات "موسم الرياض 2"، على أكثر من 103 ألعاب للكبار والصغار في 6 مناطق، هي: "غابة الثلج"، وتتضمن عدة فعاليات وأنشطة، من ضمنها لعبة سكاي لووب، والجلوس وسط المشاهد الثلجية والاستماع بمشروبات ساخنة وأطعمة متنوعة، والدخول إلى متاهة الثلج أو حلبة التزلج وغيرها، ومنطقة "دريم لاند كرنفال" التي تضم عدداً من الألعاب المزينة بالأضواء الساطعة، إلى جانب أكشاك الطعام.

كما تحتوي مناطق فعاليات "الرياض ونتروندرلاند" على منطقة "طريق العجائب" ومنطقة "مغامرات الرعب" التي تحتوي على ثلاث تجارب مستوحاة من أفلام رعب عالمية، ومنطقة "الصندوق السحري" وهي مخصصة للأطفال.

وتعد منطقة "الرياض ونتروندرلاند"، واحدة من أضخم التجارب العالمية في مجال الترفيه والألعاب التي تلبي بأنشطتها وعروضها الترفيهية، رغبات كل شرائح المجتمع من مختلف الفئات العمرية، ضمن فعاليات تقام في الهواء الطلق وسط أجواء شتوية.

وتستقبل المنطقة الترفيهية زوارها يوميا من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.