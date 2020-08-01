بسبب كورونا.. شاهد إغلاق مستودع للأدوات الطبية بمكة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعاً مخالفاً للأدوات الطبية، ومنشأتين تجاريتين ضمن نطاق البلدية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط مستودع طبي غير مُرخص ومخالف للاشتراطات البلدية، إضافةً إلى إغلاق المنشأتين التجاريتين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.



وشدد "المالكي" على تكثيف الجهود الرقابية لإزالة النفايات وتحسين المشهد البصري بالأحياء السكنية، حيث تم رفع أكثر من 2 طن من النفايات بمواقع متعددة بنطاق البلدية، إضافةً إلى إزالة مجموعة من اللوحات الإعلانية المخالفة بحي العزيزية.