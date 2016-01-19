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"خالد بن سلمان": الحوثي اختار الإرهاب واستخدم أبناء اليمن كحطب لخدمة إيران

أكد أن السعودية تسعى إلى أن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالاستقرار

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن ميليشيا الحوثيين تروّج لوعود كاذبة متكررة لخداع اليمنيين بغرض تجنيدهم في حرب مهلكة.

وتفصيلاً، أكد الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أنه على حكماء اليمن نبذ أكاذيب الحوثي، والمحافظة على أبنائهم من عبث الميليشيات. مشيرًا إلى سعي السعودية إلى أن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية؛ لينعم شعبه بالاستقرار.

وكتب الأمير خالد بن سلمان في التغريدة: "تسعى السعودية ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية؛ لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار، واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني. ونؤكد لشعب اليمن أنه منا، ونحن منه، وسنكون دومًا إلى صفه".

وأضاف في تغريدة ثانية: "وعود كاذبة، وأوهام متكررة، تروّجها الميليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة، وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم. أما آن للحكمة اليمنية وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث الميليشيات الإرهابية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلمان": الحوثي اختار الإرهاب واستخدم أبناء اليمن كحطب لخدمة إيران
سبق

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن ميليشيا الحوثيين تروّج لوعود كاذبة متكررة لخداع اليمنيين بغرض تجنيدهم في حرب مهلكة.

وتفصيلاً، أكد الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أنه على حكماء اليمن نبذ أكاذيب الحوثي، والمحافظة على أبنائهم من عبث الميليشيات. مشيرًا إلى سعي السعودية إلى أن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية؛ لينعم شعبه بالاستقرار.

وكتب الأمير خالد بن سلمان في التغريدة: "تسعى السعودية ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية؛ لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار، واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني. ونؤكد لشعب اليمن أنه منا، ونحن منه، وسنكون دومًا إلى صفه".

وأضاف في تغريدة ثانية: "وعود كاذبة، وأوهام متكررة، تروّجها الميليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة، وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم. أما آن للحكمة اليمنية وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث الميليشيات الإرهابية".

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
12:22 AM

"خالد بن سلمان": الحوثي اختار الإرهاب واستخدم أبناء اليمن كحطب لخدمة إيران

أكد أن السعودية تسعى إلى أن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالاستقرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن ميليشيا الحوثيين تروّج لوعود كاذبة متكررة لخداع اليمنيين بغرض تجنيدهم في حرب مهلكة.

وتفصيلاً، أكد الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أنه على حكماء اليمن نبذ أكاذيب الحوثي، والمحافظة على أبنائهم من عبث الميليشيات. مشيرًا إلى سعي السعودية إلى أن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية؛ لينعم شعبه بالاستقرار.

وكتب الأمير خالد بن سلمان في التغريدة: "تسعى السعودية ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية؛ لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار، واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني. ونؤكد لشعب اليمن أنه منا، ونحن منه، وسنكون دومًا إلى صفه".

وأضاف في تغريدة ثانية: "وعود كاذبة، وأوهام متكررة، تروّجها الميليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة، وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم. أما آن للحكمة اليمنية وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث الميليشيات الإرهابية".

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