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ماجد عبدالله: الله يديم نعمة الأفراح.. تأهلنا لأولمبياد طوكيو مستحق

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله، التهنئة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا.

وقدّم ماجد مباركته للجهاز الفني للأخضر الأولمبي بقيادة "الوطني" سعد الشهري على هذا الإنجاز التاريخي الذي قاد الأخضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وأن التأهل كان مستحقًّا، وجاء بأيدٍ وطنيه.

وأضاف: "التهنئة موصولة لجميع أفراد الأجهزة الإدارية والفنية ولإخواني اللاعبين بهذا الإنجاز، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يُديم علينا نعمة الأفراح".

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي الأولمبي تخطى عقبة أوزبكستان في نصف النهائي -أمس- بهدف دون مقابل؛ ليواجه كوريا الجنوبية الأحد المقبل في النهائي المرتقب، بعد أن تأهل المنتخبان لأولمبياد طوكيو 2020.

ماجد عبدالله المنتخب السعودي الأولمبي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ماجد عبدالله: الله يديم نعمة الأفراح.. تأهلنا لأولمبياد طوكيو مستحق
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله، التهنئة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا.

وقدّم ماجد مباركته للجهاز الفني للأخضر الأولمبي بقيادة "الوطني" سعد الشهري على هذا الإنجاز التاريخي الذي قاد الأخضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وأن التأهل كان مستحقًّا، وجاء بأيدٍ وطنيه.

وأضاف: "التهنئة موصولة لجميع أفراد الأجهزة الإدارية والفنية ولإخواني اللاعبين بهذا الإنجاز، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يُديم علينا نعمة الأفراح".

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي الأولمبي تخطى عقبة أوزبكستان في نصف النهائي -أمس- بهدف دون مقابل؛ ليواجه كوريا الجنوبية الأحد المقبل في النهائي المرتقب، بعد أن تأهل المنتخبان لأولمبياد طوكيو 2020.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:33 PM

ماجد عبدالله: الله يديم نعمة الأفراح.. تأهلنا لأولمبياد طوكيو مستحق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله، التهنئة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا.

وقدّم ماجد مباركته للجهاز الفني للأخضر الأولمبي بقيادة "الوطني" سعد الشهري على هذا الإنجاز التاريخي الذي قاد الأخضر للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، وأن التأهل كان مستحقًّا، وجاء بأيدٍ وطنيه.

وأضاف: "التهنئة موصولة لجميع أفراد الأجهزة الإدارية والفنية ولإخواني اللاعبين بهذا الإنجاز، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يُديم علينا نعمة الأفراح".

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي الأولمبي تخطى عقبة أوزبكستان في نصف النهائي -أمس- بهدف دون مقابل؛ ليواجه كوريا الجنوبية الأحد المقبل في النهائي المرتقب، بعد أن تأهل المنتخبان لأولمبياد طوكيو 2020.

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