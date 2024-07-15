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البرازيل: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 1.9 مليون وإجمالي الوفيات 74133

تسجيل 41857 إصابة جديدة و1300 وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، إن البرازيل سجلت 41857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و1300 وفاة إضافية.

وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البرازيل، إلى مليون و926824 والوفيات إلى 74133.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 1.9 مليون وإجمالي الوفيات 74133
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، إن البرازيل سجلت 41857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و1300 وفاة إضافية.

وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البرازيل، إلى مليون و926824 والوفيات إلى 74133.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
08:23 AM

البرازيل: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 1.9 مليون وإجمالي الوفيات 74133

تسجيل 41857 إصابة جديدة و1300 وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، إن البرازيل سجلت 41857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و1300 وفاة إضافية.

وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البرازيل، إلى مليون و926824 والوفيات إلى 74133.

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