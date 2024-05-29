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هبوط إحدى المقابر بمحايل بفعل الأمطار الغزيرة

مواطنون طالبوا المسؤولين بالتحرك للحفاظ على حرمة الموتى

تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة محايل في جرف وهبوط بعض القبور، حيث وثق أحد المواطنين الوضع بإحدى المقابر "مقبرة مقهب" شمال المحافظة، والتي هبط أحد القبور بها بسبب الأمطار .

وتفصيلاً، طالب مواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة الأمر بما يحفظ حرمات الموتى، مؤكدين أن أغلب مقابر المحافظة تعاني بسبب الوضع ذاته.

وكانت الأمطار والسيول قد غمرت في وقت سابق إحدى المقابر وسط محايل ما أدى إلى ظهور بعض العظام ليتكرر المشهد أخيرًا دون تحرك يذكر من أي جهة كانت.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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هبوط إحدى المقابر بمحايل بفعل الأمطار الغزيرة
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة محايل في جرف وهبوط بعض القبور، حيث وثق أحد المواطنين الوضع بإحدى المقابر "مقبرة مقهب" شمال المحافظة، والتي هبط أحد القبور بها بسبب الأمطار .

وتفصيلاً، طالب مواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة الأمر بما يحفظ حرمات الموتى، مؤكدين أن أغلب مقابر المحافظة تعاني بسبب الوضع ذاته.

وكانت الأمطار والسيول قد غمرت في وقت سابق إحدى المقابر وسط محايل ما أدى إلى ظهور بعض العظام ليتكرر المشهد أخيرًا دون تحرك يذكر من أي جهة كانت.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
10:53 PM

هبوط إحدى المقابر بمحايل بفعل الأمطار الغزيرة

مواطنون طالبوا المسؤولين بالتحرك للحفاظ على حرمة الموتى

A A A
محمد طيران - محايل عسير
0
58

تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة محايل في جرف وهبوط بعض القبور، حيث وثق أحد المواطنين الوضع بإحدى المقابر "مقبرة مقهب" شمال المحافظة، والتي هبط أحد القبور بها بسبب الأمطار .

وتفصيلاً، طالب مواطنون الجهات المختصة بسرعة التحرك لمعالجة الأمر بما يحفظ حرمات الموتى، مؤكدين أن أغلب مقابر المحافظة تعاني بسبب الوضع ذاته.

وكانت الأمطار والسيول قد غمرت في وقت سابق إحدى المقابر وسط محايل ما أدى إلى ظهور بعض العظام ليتكرر المشهد أخيرًا دون تحرك يذكر من أي جهة كانت.

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