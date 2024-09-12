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بعد واقعة إهانة المجنّد بالقطار.. مصر تقرّ مجانية التنقل للشرطة والجيش

للمجنّدين وأمناء الشرطة والمساعدين بالزي أو وثيقة الهوية

أصدرت هيئة السكك الحديد المصرية، قرارات جديدة تنص على حق المجنّدين بالجيش وأمناء الشرطة والمساعدين بوزارة الداخلية، في مجانية استخدام القطارات.

ونصت القرارات على عدم دفع أي شيء إذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يظهر وثيقة الهوية التي تثبت انتماءه لسلك الشرطة أو الجيش.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، يأتي هذا الإجراء بعد واقعة تمثلت في إهانة مجنّد بالجيش في أحد القطارات، وإجباره على دفع ثمن تذكرة القطار بقيمة 22 جنيهاً.

وبعد ظهور فيديو وثّق الحادثة فتحت وزارة النقل تحقيقاً مع الشخصين اللذين تشاجرا مع المجنّد لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهما إنزاله من القطار.

هيئة السكك الحديد المصرية

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بعد واقعة إهانة المجنّد بالقطار.. مصر تقرّ مجانية التنقل للشرطة والجيش
سبق

أصدرت هيئة السكك الحديد المصرية، قرارات جديدة تنص على حق المجنّدين بالجيش وأمناء الشرطة والمساعدين بوزارة الداخلية، في مجانية استخدام القطارات.

ونصت القرارات على عدم دفع أي شيء إذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يظهر وثيقة الهوية التي تثبت انتماءه لسلك الشرطة أو الجيش.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، يأتي هذا الإجراء بعد واقعة تمثلت في إهانة مجنّد بالجيش في أحد القطارات، وإجباره على دفع ثمن تذكرة القطار بقيمة 22 جنيهاً.

وبعد ظهور فيديو وثّق الحادثة فتحت وزارة النقل تحقيقاً مع الشخصين اللذين تشاجرا مع المجنّد لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهما إنزاله من القطار.

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
11:30 AM

بعد واقعة إهانة المجنّد بالقطار.. مصر تقرّ مجانية التنقل للشرطة والجيش

للمجنّدين وأمناء الشرطة والمساعدين بالزي أو وثيقة الهوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة السكك الحديد المصرية، قرارات جديدة تنص على حق المجنّدين بالجيش وأمناء الشرطة والمساعدين بوزارة الداخلية، في مجانية استخدام القطارات.

ونصت القرارات على عدم دفع أي شيء إذا كان يرتدي الزي الرسمي، وفي حالة عدم ارتدائه يظهر وثيقة الهوية التي تثبت انتماءه لسلك الشرطة أو الجيش.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" القاهرية، يأتي هذا الإجراء بعد واقعة تمثلت في إهانة مجنّد بالجيش في أحد القطارات، وإجباره على دفع ثمن تذكرة القطار بقيمة 22 جنيهاً.

وبعد ظهور فيديو وثّق الحادثة فتحت وزارة النقل تحقيقاً مع الشخصين اللذين تشاجرا مع المجنّد لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهما إنزاله من القطار.

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