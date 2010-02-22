النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دعوات لـ"التعليم" بإعادة النظر في دوام الإداريين والإداريات

مع صدور أمر سامٍ كريم باستمرار الدراسة عن بُعد لنهاية العام

مع صدور القرار السامي الكريم لاستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، طالب العديد من الإداريين والإداريات من وزارة التعليم بإعادة النظر في الحضور اليومي وجعل الحضور مرة واحدة أسبوعيًا أسوة بالمعلمين والمعلمات، أو يقسم الدوام بينهم بالتناوب.

حيث طالب عديد من الإداريين والإداريات بجعل دوامهم كالمعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع، أو يكون بالتناوب طوال أيام الأسبوع؛ لارتباط أعمالهم بالطلاب والطالبات، وإلا فما الجدوى من الدوام، وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وكان قد صدر مساء اليوم أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دعوات لـ"التعليم" بإعادة النظر في دوام الإداريين والإداريات
سبق

مع صدور القرار السامي الكريم لاستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، طالب العديد من الإداريين والإداريات من وزارة التعليم بإعادة النظر في الحضور اليومي وجعل الحضور مرة واحدة أسبوعيًا أسوة بالمعلمين والمعلمات، أو يقسم الدوام بينهم بالتناوب.

حيث طالب عديد من الإداريين والإداريات بجعل دوامهم كالمعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع، أو يكون بالتناوب طوال أيام الأسبوع؛ لارتباط أعمالهم بالطلاب والطالبات، وإلا فما الجدوى من الدوام، وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وكان قد صدر مساء اليوم أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
10:23 PM

دعوات لـ"التعليم" بإعادة النظر في دوام الإداريين والإداريات

مع صدور أمر سامٍ كريم باستمرار الدراسة عن بُعد لنهاية العام

A A A
سعود الدعجاني - جدة
1
5,053

مع صدور القرار السامي الكريم لاستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي، طالب العديد من الإداريين والإداريات من وزارة التعليم بإعادة النظر في الحضور اليومي وجعل الحضور مرة واحدة أسبوعيًا أسوة بالمعلمين والمعلمات، أو يقسم الدوام بينهم بالتناوب.

حيث طالب عديد من الإداريين والإداريات بجعل دوامهم كالمعلمين والمعلمات يومًا واحدًا في الأسبوع، أو يكون بالتناوب طوال أيام الأسبوع؛ لارتباط أعمالهم بالطلاب والطالبات، وإلا فما الجدوى من الدوام، وذلك حفاظًا على صحتهم وصحة الجميع.

وكان قد صدر مساء اليوم أمر سامٍ كريم باستمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,140
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,732

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة