وفاة "ابن المشعوف" مدير شرطة منطقة مكة المكرمة سابقًا

انتقل إلى رحمة الله؛ فيصل المشعوف ابن الفريق علي محمد المشعوف - يرحمه الله - مدير شرطة منطقة مكة المكرمة (سابقًا).
ويتقبل العزاء في منزلهم بمنطقة الرياض حي المنار وعلى جوالهم رقم
٠٥٠٥٣٥٦٠٢٩
٠٥٠٤٦٣٠٦٠٧
انتقل إلى رحمة الله؛ فيصل المشعوف ابن الفريق علي محمد المشعوف - يرحمه الله - مدير شرطة منطقة مكة المكرمة (سابقًا).
ويتقبل العزاء في منزلهم بمنطقة الرياض حي المنار وعلى جوالهم رقم
٠٥٠٥٣٥٦٠٢٩
٠٥٠٤٦٣٠٦٠٧
انتقل إلى رحمة الله؛ فيصل المشعوف ابن الفريق علي محمد المشعوف - يرحمه الله - مدير شرطة منطقة مكة المكرمة (سابقًا).
ويتقبل العزاء في منزلهم بمنطقة الرياض حي المنار وعلى جوالهم رقم
٠٥٠٥٣٥٦٠٢٩
٠٥٠٤٦٣٠٦٠٧
انتقل إلى رحمة الله؛ فيصل المشعوف ابن الفريق علي محمد المشعوف - يرحمه الله - مدير شرطة منطقة مكة المكرمة (سابقًا).
ويتقبل العزاء في منزلهم بمنطقة الرياض حي المنار وعلى جوالهم رقم
٠٥٠٥٣٥٦٠٢٩
٠٥٠٤٦٣٠٦٠٧