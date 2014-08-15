هذه المواقع هي الأكثر كمية للأمطار في السعودية .. تعرف عليها

هيئة الأرصاد تتوقع استمرار هطولها على مناطق متفرقة بالمملكة

‏سجلت محطات ‎وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي، في محافظة تنومة بمنطقة عسير؛ أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة، اليوم الأربعاء.

وبلغت كمية الأمطار على محافظة تنومة الأعلى بكمية ٣٨.٤٠ ملم، فيما حلت محافظة فيفا ثانيًا بكمية ٣٨.٠٠ ملم، وفي مركز يلملم التابع لمنطقة مكة المكرمة بلغت كمية الأمطار ٢٩.٤ ملم، لتحل ثالثًا في كمية الأمطار.

وكانت الأمطار الغزيرة قد هطلت على مناطق متفرقة في المملكة، وتوقع الهيئة العامة للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على جازان، وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمشاعر المقدسة.