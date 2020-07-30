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"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات

كان يستخدم الجوال معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات، مستخدماً الجوال أثناء القيادة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

المرور المرور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات
سبق

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات، مستخدماً الجوال أثناء القيادة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
12:16 AM

"مرور الطائف" يضبط قائد مركبة نشر فيديو أثناء قيادته بسرعة عالية وبدون لوحات

كان يستخدم الجوال معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر

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سعود الدعجاني - الطائف
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2,869

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة نشر مقاطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية وبدون لوحات، مستخدماً الجوال أثناء القيادة، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور".

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