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سقوط قتلى من الجيش الإثيوبي بنيران سودانية في اشتباكات ليلية

دحر جماعات تابعة لأديس أبابا عن أراضٍ استولت عليها

قُتل عدد من جنود الجيش الإثيوبي، وأفراد جماعات مسلحة إثيوبية؛ في اشتباكات اندلعت ليل الاثنين مع الجيش السوداني على الحدود المشتركة بين البلدين، بحسب ما ذكرت مصادر سودانية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون"، عن مصادر عسكرية، أن منطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف على الحدود السودانية الإثيوبية، شهدت مواجهات شرسة بين الجيش السوداني وجماعات إثيوبية مسلحة، كانت استولت على مساحات زراعية واسعة داخل الأراضي السودانية.

وبينت المصادر أن وحدات من الجيش السوداني وقوات الاحتياط، خاضت منذ الصباح معارك طاحنة باستخدام أسلحة ثقيلة.

وأضافت أن الجيش دحر الجماعات الإثيوبية من مشروعي إبرة وتدلي ومطاردتهم حتى مستوطنة برخت على الحدود السودانية الإثيوبية.

الجيش الإثيوبي الجيش السوداني

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط قتلى من الجيش الإثيوبي بنيران سودانية في اشتباكات ليلية
سبق

قُتل عدد من جنود الجيش الإثيوبي، وأفراد جماعات مسلحة إثيوبية؛ في اشتباكات اندلعت ليل الاثنين مع الجيش السوداني على الحدود المشتركة بين البلدين، بحسب ما ذكرت مصادر سودانية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون"، عن مصادر عسكرية، أن منطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف على الحدود السودانية الإثيوبية، شهدت مواجهات شرسة بين الجيش السوداني وجماعات إثيوبية مسلحة، كانت استولت على مساحات زراعية واسعة داخل الأراضي السودانية.

وبينت المصادر أن وحدات من الجيش السوداني وقوات الاحتياط، خاضت منذ الصباح معارك طاحنة باستخدام أسلحة ثقيلة.

وأضافت أن الجيش دحر الجماعات الإثيوبية من مشروعي إبرة وتدلي ومطاردتهم حتى مستوطنة برخت على الحدود السودانية الإثيوبية.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
03:08 PM

سقوط قتلى من الجيش الإثيوبي بنيران سودانية في اشتباكات ليلية

دحر جماعات تابعة لأديس أبابا عن أراضٍ استولت عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل عدد من جنود الجيش الإثيوبي، وأفراد جماعات مسلحة إثيوبية؛ في اشتباكات اندلعت ليل الاثنين مع الجيش السوداني على الحدود المشتركة بين البلدين، بحسب ما ذكرت مصادر سودانية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت صحيفة "سودان تريبيون"، عن مصادر عسكرية، أن منطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف على الحدود السودانية الإثيوبية، شهدت مواجهات شرسة بين الجيش السوداني وجماعات إثيوبية مسلحة، كانت استولت على مساحات زراعية واسعة داخل الأراضي السودانية.

وبينت المصادر أن وحدات من الجيش السوداني وقوات الاحتياط، خاضت منذ الصباح معارك طاحنة باستخدام أسلحة ثقيلة.

وأضافت أن الجيش دحر الجماعات الإثيوبية من مشروعي إبرة وتدلي ومطاردتهم حتى مستوطنة برخت على الحدود السودانية الإثيوبية.

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