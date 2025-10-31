في الجولة 12 من الدوري الإسباني.. ريال مدريد يستعيد صدارة الليغا من بوابة إلتشي

بهدفي فينيسيوس جونيور

نجح ريال مدريد في استعادة صدارة الليغا، بتغلبه على مضيفه إلتشي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على أرضية ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفي ريال مدريد في الدقيقتين (22 و73)؛ بينما وقع المهاجم الإسباني بيري ميلا على هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

وأكمل أصحاب الضيافة المواجهة بعشرة لاعبين، بعد طرد مهاجمهم راؤول غوتيريز في الدقيقة 64 لتلقيه بطاقتين صفراوين.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد؛ بينما تجمد رصيد إلتشي عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.